Як роботодавцю перевірити, чи дійсний документ про освіту у нового працівника

При прийомі нового працівника у штат роботодавцям варто перевірити, чи дійсні його документи про профільну освіту. Інакше потім без проблем не обійтись.
Про те, як це зробити, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook.
"Довіряй, але перевіряй" - говорить народна мудрість. І це стосується усіх сфер нашого життя. Зокрема, при прийнятті людини на роботу було б не зайвим перевірити правдивість наданих відомостей", - пояснюють експерти.
Вони діляться алгоритмом, як можна перевірити, що документ про освіту є дійсним.
Інструкція:
"У Реєстрі містяться відомості та дані документів про освіту, виготовлені з 2000 року, крім дипломів про перепідготовку (молодших спеціалістів, спеціалістів), виданих до 2016 року, та дипломів докторів філософії (докторів мистецтва), виданих до 2022 року", - наголошують юристи.
Виняток становить інформація про випускників військових закладів вищої освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти - її можна отримати лише безпосередньо в самих навчальних закладах.
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