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Як роботодавцю перевірити, чи дійсний документ про освіту у нового працівника

Як перевірити, чи диплом дійсний (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

При прийомі нового працівника у штат роботодавцям варто перевірити, чи дійсні його документи про профільну освіту. Інакше потім без проблем не обійтись.

Про те, як це зробити, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook.

Як перевірити, чи дійсний документ про освіту

"Довіряй, але перевіряй" - говорить народна мудрість. І це стосується усіх сфер нашого життя. Зокрема, при прийнятті людини на роботу було б не зайвим перевірити правдивість наданих відомостей", - пояснюють експерти.

Вони діляться алгоритмом, як можна перевірити, що документ про освіту є дійсним.

Інструкція:

  • зайдіть в Реєстр документів про освіту
  • заповніть дані документа про освіту, який потрібно перевірити - вкажіть тип документу (про вищу освіту, фахову передвищу освіту, професійну (професійно-технічну) освіту, загальну середню освіту, свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту, свідоцтво про визнання документа про духовну освіту). Також потрібно вказати, це диплом бакалавра, чи диплом спеціаліста тощо і прописати серію та номер документа, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження особи, якій видано документ
  • виберіть спосіб отримання інформації - з Реєстру з відображенням на екрані (у такому разі інформація на екрані відображається одразу), або ж отримати виписку з Реєстру (з підтвердженням накладеним КЕП). У цьому випадку треба вказати адресу своєї електронної пошти. Виписка надсилається на адресу електронної пошти протягом 3-х робочих днів.

"У Реєстрі містяться відомості та дані документів про освіту, виготовлені з 2000 року, крім дипломів про перепідготовку (молодших спеціалістів, спеціалістів), виданих до 2016 року, та дипломів докторів філософії (докторів мистецтва), виданих до 2022 року", - наголошують юристи.

Виняток становить інформація про випускників військових закладів вищої освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти - її можна отримати лише безпосередньо в самих навчальних закладах.

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Раніше ми писали про те, що у Чернігові затримали адвоката, який підробляв документи для чоловіків, що давали право на відстрочку від мобілізації.

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