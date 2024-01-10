Как работодателю проверить, действительный ли документ об образовании у нового работника

Как проверить, действительный ли документ об образовании

"Доверяй, но проверяй" - говорит народная мудрость. И это касается всех сфер нашей жизни. В частности, при принятии человека на работу было бы не лишним проверить правдивость предоставленных сведений", - объясняют эксперты.

Они делятся алгоритмом, как можно проверить, является ли документ об образовании действительным.

Інструкція:

зайдите в Реестр документов об образовании

в Реестр документов об образовании заполните данные документа об образовании , который нужно проверить - укажите тип документа (о высшем образовании, профессиональном высшем образовании, профессиональном (профессионально-техническом) образовании, общем среднем образовании, свидетельство о признании иностранного документа об образовании, свидетельство о признании). Также нужно указать, это диплом бакалавра или диплом специалиста и т. п. и прописать серию и номер документа, фамилию, имя, отчество, дату рождения лица, которому выдан документ

, который нужно проверить - укажите тип документа (о высшем образовании, профессиональном высшем образовании, профессиональном (профессионально-техническом) образовании, общем среднем образовании, свидетельство о признании иностранного документа об образовании, свидетельство о признании). Также нужно указать, это диплом бакалавра или диплом специалиста и т. п. и прописать серию и номер документа, фамилию, имя, отчество, дату рождения лица, которому выдан документ выберите способ получения информации - из Реестра с отображением на экране (в таком случае информация на экране отображается сразу), или получить выписку из Реестра (с подтверждением наложенным КЭП). В этом случае необходимо указать адрес своей электронной почты. Выписка направляется по адресу электронной почты в течение 3-х рабочих дней.

"В Реестре содержатся сведения и данные документов об образовании, изготовленные с 2000 года, кроме дипломов о переподготовке (младших специалистов, специалистов), выданных до 2016 года, и дипломов докторов философии (докторов искусства), выданных до 2022 года", - отмечают юристы.

Исключение составляет информация о выпускниках военных учреждений высшего образования и военных учебных подразделений высшего образования - его можно получить только непосредственно в самих учебных заведениях.