У Чернігові затримали адвоката, який за 200 тисяч гривень допомагав ухилитися від мобілізації

Правоохоронці в Чернігові затримали адвоката, який за гроші "допомагав" військовозобов'язаним ухилитися від мобілізації до ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області .

Деталі справи

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність 36-річної адвокатеси, яка на системній основі "допомагала" чоловікам призовного віку отримати статус непридатного до військової служби.

Заручившись підтримкою членів ВЛК одного з медичних закладів, фігурантка вимагала від військовозобов'язаних від 6000 до 7000 доларів неправомірної вигоди за оформлення необхідних документів.

Жінку затримали

Поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали зловмисницю під час одержання 200 000 гривень хабара за проходження медичного обстеження ВЛК громадянином із подальшим позитивним висновком про непридатність.

Фото: Затримання (facebook.com/policechernigivshchini)

Крім того, в автомобілі фігурантки вилучили ще 8 000 доларів. Під час слідства задокументовано численні факти протиправної діяльності.

Їй повідомлено фігурантці про підозру за фактом:

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;

Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Тривають заходи для встановлення всіх осіб, причетних до протиправних дій.

Виїзд чоловіків з України

Під час воєнного стану в Україні, який Рада продовжила мінімум до 14 лютого, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. При цьому виїзд військовозобов'язаним за кордон заборонено. Нещодавно стало відомо, що з України щодня виїжджають близько 6 тисяч чоловіків призовного віку.

Також українські правоохоронці та спецслужба Молдови знешкодили міжнародне угруповання. Зловмисники вивозили "ухилянтів" з України до невизнаного Придністров’я.