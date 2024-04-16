Як за рік змінилося ставлення поляків до працівників з України: дослідження

У Польщі провели опитування серед працівників та компаній щодо того, як вони ставляться до робітників з України. Дані оприлюднили у звіті "Барометр польського ринку праці", який підготував Personnel Service.

Що показало дослідження

78% компаній позитивно або нейтрально ставляться до працівників з України. 42% опитаних цінують в українцях здатність швидко адаптуватися, 34% - працьовитість, 30% - швидке вивчення польської мови.

Кожен четвертий підприємець зазначає, що цінує українських працівників за їхній досвід, а кожен п'ятий - за скромність, 14% - цінують знання українців.

Разом із тим, 17% роботодавців відповіли, що не цінують українських працівників ні за що. Торік цей показник становив лише 5%.

Як змінилось ставлення поляків до українців

Звіт показав, що ставлення до українців зі сторони широкої громадськості погіршилась. Кожен четвертий опитаний відповів, що ставиться до українців позитивно або скоріше позитивно. Торік такі показники були на 10% вищі і становили майже третину опитаних.

Натомість на 4% зросло негативне ставлення й зараз становить 18% від загальної кількості опитаних.

При цьому 41% осіб вважають, що саме українці стали причиною сповільнення темпів зростання заробітної плати. Кожен п'ятий респондент бачить в українцю конкурента на ринку праці. 21% поляків висловили занепокоєння щодо втрати українцями роботи.

Яким є ставлення роботодавців

42% опитаних роботодавців позитивно ставляться до українців, а 36% - нейтрально. 13% підприємців зізнались у негативному ставленні, що на 2% більше, ніж торік.

Середні компанії ставляться до персоналу з України найкраще: 47% опитаних заявили про цілком позитивне або скоріш позитивне ставлення. Серед великих цей показник склав 44%, а серед малих компаній - 34%.

Також дослідження показало, що компанії в ІТ-секторі найбільш позитивно ставляться до українців: 56% респондентів висловили цілком позитивну або в основному позитивну думку. У промисловості цей показник виявився на 6% нижчим.

Опитування серед працівників проводили з 24 січня по 1 лютого 2024 року. У ньому взяли участь 1 065 осіб віком від 18 років. Також з 29 січня по 8 лютого 2024 року опитали 329 компаній.