Как за год изменилось отношение поляков к работникам из Украины: исследование

В Польше провели опрос среди работников и компаний по поводу того, как они относятся к рабочим из Украины. Данные обнародовали в отчете "Барометр польского рынка труда", который подготовил Personnel Service.

О результатах исследования рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Pap.pl.

Что показало исследование

78% компаний положительно или нейтрально относятся к работникам Украины. 42% опрошенных ценят в украинцах способность быстро адаптироваться, 34% - трудолюбие, 30% - быстрое изучение польского языка.

Каждый четвертый предприниматель отмечает, что ценит украинских работников за их опыт, а каждый пятый - за скромность, 14% - ценят знание украинцев.

Вместе с тем, 17% работодателей ответили, что не ценят украинских работников ни за что. В прошлом году этот показатель составлял всего 5%.

Как изменилось отношение поляков к украинцам

Отчет показал, что отношение к украинцам со стороны широкой общественности ухудшилось. Каждый четвертый опрошенный ответил, что относится к украинцам положительно или скорее положительно. В прошлом году такие показатели были на 10% выше и составляли почти треть опрошенных.

На 4% выросло негативное отношение и сейчас составляет 18% от общего числа опрошенных.

При этом 41% считают, что именно украинцы стали причиной замедления темпов роста заработной платы. Каждый пятый респондент видит в Украине конкурента на рынке труда. 21% поляков выразили обеспокоенность потерей украинцами работы.

Какое отношение работодателей

42% опрошенных работодателей положительно относятся к украинцам, а 36% - нейтрально. 13% предпринимателей признались в негативном отношении, что на 2% больше, чем в прошлом.

Средние компании относятся к персоналу из Украины лучше: 47% опрошенных заявили о вполне положительном или скорее положительном отношении. Среди крупных этот показатель составил 44%, а среди малых компаний - 34%.

Также исследование показало, что компании в ИТ-секторе наиболее положительно относятся к украинцам: 56% респондентов высказали вполне положительное или положительное мнение. В промышленности этот показатель оказался на 6% ниже.

Опрос среди работников проводился с 24 января по 1 февраля 2024 года. В нем приняли участие 1065 человек в возрасте от 18 лет. Также с 29 января по 8 февраля 2024 опросили 329 компаний.