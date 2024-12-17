Як у реальному житті виглядає актриса, яка зіграла Мо'ат у фільмі "Аватар" (фото)

Американська актриса Сі Сі Ейч Паундер, яка виконала роль Мо'ат у культовому фільмі Джеймса Кемерона, вже до того часу була добре знайома глядачам завдяки своїй участі у численних телепроєкт і кінострічках.

Паундер народилася в 1952 році в Гайані, а свою освіту здобувала у Великій Британії, навчаючись в інтернаті при монастирі разом із сестрою. Після закінчення школи вона переїхала до Нью-Йорка, де вступила до коледжу Ithaca та розпочала своє знайомство з акторською майстерністю.

У 1970-х роках Сі Сі Ейч переїхала до Голлівуду, де активно брала участь у театральних постановках і бродвейських мюзиклах. Її кінодебют відбувся у 1975 році в стрічці "Весь цей джаз", де вона зіграла медсестру.

Ця роль стала першим кроком до її подальшої кар’єри в кіноіндустрії, де актриса швидко здобула популярність і отримала запрошення на нові проєкти.

Сі Сі Ейч Паундер (фото: Кіноріум)

Починаючи з 1980-х років, Сі Сі Ейч Паундер знялася у багатьох стрічках, серед яких особливо запам’яталися такі, як "Бенні і Джун", "Честь сім'ї Пріцці", "Щіпка", "Кафе Багдад", "Без обличчя" та інші. Її талант також оцінили у численних серіалах, включаючи "Секретні матеріали", "Поліція Майамі", "Відділ моралі", "Квантовий стрибок" та багато інших.

Саме завдяки серіалам Паундер здобула широку популярність і визнання. Наприклад, за роль агента ФБР у серіалі "Секретні матеріали" вона отримала нагороду "Еммі" у 1995 році.

Сі Сі Ейч Паундер (фото: Кіноріум)

Однак справжнє визнання та неабияку популярність акторка отримала завдяки ролі мудрої хранительки племені Оматікайя в "Аватарі".

Побачивши синьошкіру, гостровуху героїню з виразним носом, важко здогадатися, що за образом стоїть саме вона.

Сі Сі Ейч Паундер (фото: Кіноріум)

Попри минулі успіхи, актриса продовжує активно працювати в індустрії. Її фільмографія, яка вже налічує понад 125 робіт у кіно й телебаченні, безумовно, поповниться новими яскравими ролями.

Сі Сі Ейч Паундер (фото: Кіноріум)