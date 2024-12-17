Как в реальной жизни выглядит актриса, сыгравшая Мо'ат в фильме "Аватар" (фото)

Американская актриса Си Си Эйч Паундер, исполнившая роль Мо'ат в культовом фильме Джеймса Кэмерона, уже к тому времени была хорошо знакома зрителям благодаря своему участию в многочисленных телепроектах и кинолентах.

Паундер родилась в 1952 году в Гайане, а свое образование получала в Великобритании, учась в интернате при монастыре вместе с сестрой. После окончания школы она переехала в Нью-Йорк, где поступила в колледж Ithaca и начала свое знакомство с актерским мастерством.

В 1970-х годах Си Си Эйч переехала в Голливуд, где активно участвовала в театральных постановках и бродвейских мюзиклах. Ее кинодебют состоялся в 1975 году в ленте "Весь этот джаз", где она сыграла медсестру.

Эта роль стала первым шагом к ее дальнейшей карьере в киноиндустрии, где актриса быстро обрела популярность и получила приглашения на новые проекты.

Си Си Эйч Паундер (фото: Кинориум)

Начиная с 1980-х годов, Си Си Эйч Паундер снялась во многих лентах, среди которых особенно запомнились такие, как "Бенни и Джун", "Честь семьи Прицци", "Щепка", "Кафе Багдад", "Без лица" и другие. Ее талант также оценили в многочисленных сериалах, включая "Секретные материалы", "Полиция Майами", "Отдел морали", "Квантовый скачок" и многие другие.

Именно благодаря сериалам Паундер получила широкую известность и признание. Например, за роль агента ФБР в сериале "Секретные материалы" она получила награду "Эмми" в 1995 году.

Си Си Эйч Паундер (фото: Кинориум)

Однако настоящее признание и большую популярность актриса получила благодаря роли мудрой хранительницы племени Оматикайя в "Аватаре".

Увидев синекожую, остроносую героиню с выразительным носом, трудно догадаться, что за образом стоит именно она.

Си Си Эйч Паундер (фото: Кинориум)

Несмотря на прошлые успехи, актриса продолжает активно работать в индустрии. Ее фильмография, которая уже насчитывает более 125 работ в кино и телевидении, безусловно, пополнится новыми яркими ролями.

Си Си Эйч Паундер (фото: Кинориум)