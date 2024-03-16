Як реагувати на людей з травмами обличчя чи ампутацією. Ховати очі - найгірший варіант

Люди, які отримали травми обличчя та тіла, або ж перенесли ампутацію, нерідко помічають, як від них ніби відвертаються. І якщо ви хочете допомогти пораненому швидко адаптуватися після пережитого, вивчіть важливі правила і точно не ховайте очі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, який з'явився на сторінці МОЗ у Facebook.
"Перебуваючи в громадських місцях, ми можемо зустрічати людей з травмами обличчя або ж ампутаціями кінцівок. І відчуття страху, сорому, а потім провини та жалю, які іноді виникають всередині нас при цьому, є природними", - розповіли у МОЗ.
"Аби не фокусуватися на травмі, ми можемо відводити очі чи взагалі уникати контакту. Та це ображає людину, адже така реакція змушує її відчувати себе іншою, ба навіть негідною уваги та спілкування. Це ранить і геть не сприяє адаптації в суспільстві після отримання травми", - додали в установі.
Саме тому важливо знати, як правильно реагувати на травми людей та як не образити їх словами, мімікою чи поглядом. Ось головні правила:
"Відчуття зв'язку з іншими та соціальна підтримка дуже важливі в процесі зцілення від травм. Тож будьте відкритими до людей", - додали у МОЗ.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, чим небезпечна травма свідка.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, як допомогти військовому після повернення з фронту.