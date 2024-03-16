Как реагировать на людей с травмами или ампутацией. Прятать глаза - худший вариант

"Находясь в общественных местах, мы можем встречать людей с травмами лица или ампутациями конечностей. И ощущение страха, стыда, а затем вины и жалости, которые иногда возникают внутри нас при этом, являются естественными", - рассказали в Минздраве.

"Чтобы не фокусироваться на травме, мы можем отводить глаза или вообще избегать контакта. Но это оскорбляет человека, ведь такая реакция заставляет его чувствовать себя другим, даже недостойным внимания и общения. Это ранит и не способствует адаптации в обществе после получения травмы" , - добавили в учреждении.

Поэтому важно знать, как правильно реагировать на травмы людей и как не обидеть их словами, мимикой или взглядом. Вот главные правила:

будьте человечны и осознайте, что это лишь часть опыта того, кто получил травму. Научитесь видеть не только изувеченное лицо, но и человека целостно

Как говорить с человеком, на лице которого травмы (фото: facebook.com/moz.ukr)

относитесь с уважением к личным границам человека. Не пытайтесь помочь, если вас об этом не просят, и не прикасайтесь к другим без разрешения

Как правильно реагировать на человека с ампутацией (фото: facebook.com/moz.ukr)

будьте эмпатичными, проанализируйте свои эмоции от общения с человеком, имеющим травмы. Осознайте, что жалость - только ваши мысли о том, что кто-то несчастлив. Узнайте больше о человеке и осознайте, что жалость неуместна

Правила общения с травмированным человеком (фото: facebook.com/moz.ukr)

будьте искренними и не стесняйтесь того, что вам не по себе. Объясните, что это общение важно для вас , и вы хотите обсудить правила совместного взаимодействия.

Как помочь человеку, который стесняется своих травм (фото: facebook.com/moz.ukr)

не избегайте общения и не отводите взгляд. Избегание может заставить человека с травмами почувствовать себя "неприятным" и "недостойным". Попытки отвлечься и не смотреть мешают интеграции травмированного в общество

Как говорить с человеком, если на лице его травмы (фото: facebook.com/moz.ukr)

Обращайте внимание на слова и язык тела, они укажут на состояние собеседника. Из-за нарушенной работы мышц вследствие травмы, выражение лица у человека может быть таким, которое может казаться злым, безразличным, грустным, пренебрежительным или даже агрессивным, но это не так.

Правила общения с человеком, имеющим травмы лица (фото: facebook.com/moz.ukr)

"Ощущение связи с другими и социальная поддержка очень важны в процессе исцеления от травм. Поэтому будьте открыты людям", - добавили в Минздраве.

Как общаться с человеком, имеющим травмы или перенесшим ампутацию (фото: facebook.com/moz.ukr)