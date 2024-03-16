Как реагировать на людей с травмами или ампутацией. Прятать глаза - худший вариант

Люди, получившие травмы лица и тела, или перенесшие ампутацию, нередко замечают, как от них отворачиваются. И если вы хотите помочь раненому быстро адаптироваться после пережитого, изучите важные правила и точно не прячьте глаза.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, который появился на странице Минздрава в Facebook.
"Находясь в общественных местах, мы можем встречать людей с травмами лица или ампутациями конечностей. И ощущение страха, стыда, а затем вины и жалости, которые иногда возникают внутри нас при этом, являются естественными", - рассказали в Минздраве.
"Чтобы не фокусироваться на травме, мы можем отводить глаза или вообще избегать контакта. Но это оскорбляет человека, ведь такая реакция заставляет его чувствовать себя другим, даже недостойным внимания и общения. Это ранит и не способствует адаптации в обществе после получения травмы" , - добавили в учреждении.
Поэтому важно знать, как правильно реагировать на травмы людей и как не обидеть их словами, мимикой или взглядом. Вот главные правила:
"Ощущение связи с другими и социальная поддержка очень важны в процессе исцеления от травм. Поэтому будьте открыты людям", - добавили в Минздраве.
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