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Як Раян Гослінг відтворив відомий образ Мерлін Монро (відео, фото)

Раян Гослінг (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Раян Гослінг став одним з найпопулярніших акторів Голлівуду завдяки ролі Кена у найкасовішому фільмі "Барбі", відтворив виступ Мерлін Монро.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) порівнявши виступ Гослінга на Оскарі 2024 та Мерлін Монро у фільмі "Джентльмени обирають блондинок".

Раян Гослінг відтворив виступ Мерлін Монро

Під час свого виступу на премії Оскар 2024 з піснею "I’m Just Ken" Раян Гослінг відтворив сцену з фільму "Джентльмени вибирають блондинок", де зіграла Мерлін Монро.  

Гослінг вирішив здивувати публіку та одягнув рожеве вбрання і спустився сходами поміж чоловіків у чорних смокінгах, як це робила Монро. Але у його образі була, звісно, не сукня, а яскраво-рожевий, навіть малиновий костюм, який був прикрашений камінням. 

Раян Гослінг відтворив образ Мерлін Монро (фото: Getty images)

Цей образ Раян вибрав не просто так, це певна відсилання й до фільму "Барбі", у якому він виконав головну роль і до творчості Мерлін Монро, яка у свій час  була тою, з кого жінки в усьому світі брали приклад. 

Її стиль завжди був особливим, особливо сукні. І, наприклад, ця сукня з фільму "Джентльмени обирають блондинок", яка стала прототипом для образу Гослінга,  стала популярною у 1953 році. 

Мерлін Монро у рожевій сукні (фото: Pinterest)

А все через те, що Мерлін виконала знамениту пісню "Diamonds are the girl's best friends" в рожевій сукні без бретелей з шовкового сатину з великим декоративним бантом на спині й довгими рукавичками. 

Родзинкою обох номерів є чоловіки у чорних смокінгах, які танцюють та роблять виступи Мерлін та Гослінга більш живими й, власне, створюють цей шарм на сцені. 

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