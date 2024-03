Як Раян Гослінг відтворив відомий образ Мерлін Монро (відео, фото)

Раян Гослінг відтворив виступ Мерлін Монро

Під час свого виступу на премії Оскар 2024 з піснею "I’m Just Ken" Раян Гослінг відтворив сцену з фільму "Джентльмени вибирають блондинок", де зіграла Мерлін Монро.

Гослінг вирішив здивувати публіку та одягнув рожеве вбрання і спустився сходами поміж чоловіків у чорних смокінгах, як це робила Монро. Але у його образі була, звісно, не сукня, а яскраво-рожевий, навіть малиновий костюм, який був прикрашений камінням.

Раян Гослінг відтворив образ Мерлін Монро (фото: Getty images)

Цей образ Раян вибрав не просто так, це певна відсилання й до фільму "Барбі", у якому він виконав головну роль і до творчості Мерлін Монро, яка у свій час була тою, з кого жінки в усьому світі брали приклад.

Її стиль завжди був особливим, особливо сукні. І, наприклад, ця сукня з фільму "Джентльмени обирають блондинок", яка стала прототипом для образу Гослінга, стала популярною у 1953 році.

Мерлін Монро у рожевій сукні (фото: Pinterest)

А все через те, що Мерлін виконала знамениту пісню "Diamonds are the girl's best friends" в рожевій сукні без бретелей з шовкового сатину з великим декоративним бантом на спині й довгими рукавичками.

Родзинкою обох номерів є чоловіки у чорних смокінгах, які танцюють та роблять виступи Мерлін та Гослінга більш живими й, власне, створюють цей шарм на сцені.