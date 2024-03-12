RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как Райан Гослинг повторил известный образ Мерлин Монро (видео, фото)

Райан Гослинг (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Райан Гослинг стал одним из самых популярных актеров Голливуда благодаря роли Кена в самом кассовом фильме "Барби", воспроизвел выступление Мерлин Монро.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler), сравнив выступление Гослинга на Оскаре 2024 и Мерлин Монро в фильме "Джентльмены выбирают блондинок".

Райан Гослинг воспроизвел выступление Мерлин Монро

Во время своего выступления на премии Оскар 2024 с песней "I'm Just Ken" Райан Гослинг воспроизвел сцену из фильма "Джентльмены выбирают блондинок", где сыграла Мерлин Монро.

Гослинг решил удивить публику и надел розовый наряд и спустился по лестнице среди мужчин в черных смокингах, как это делала Монро. Но в его образе было, конечно, не платье, а ярко-розовый, даже малиновый костюм, украшенный камнями.

Райан Гослинг воспроизвел образ Мерлин Монро (фото: Getty images)

Этот образ Райан выбрал не просто так, это определенная отсылка и к фильму "Барби", в котором он исполнил главную роль и к творчеству Мерлин Монро, одно время было той, с кого женщины во всем мире брали пример.

Ее стиль всегда был особенным, особенно платья. И, например, это платье из фильма "Джентльмены выбирают блондинок", ставшее прототипом для образа Гослинга, стало популярным в 1953 году.

Мерлин Монро в розовом платье (фото: Pinterest)

А все потому, что Мерлин исполнила знаменитую песню "Diamonds are the girl's best friends" в розовом платье без бретелей из шелкового сатина с большим декоративным бантом на спине и длинными перчатками.

Изюминкой обоих номеров являются мужчины в черных смокингах, которые танцуют и делают выступления Мерлин и Гослинга живее и, собственно, создают этот шарм на сцене.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОскарАктеры