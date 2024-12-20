Пасажирам Київського вокзалу на замітку: як пройти металодетектор максимально швидко

Уникайте одягу та аксесуарів із металевими деталями

Хоча невелика кількість металу на одязі, наприклад, заклепки на джинсах чи застібки, не завжди викликає проблеми, надлишок металевих елементів може ускладнити проходження контролю.

Наприклад, варто уникати поясів або одягу з великою кількістю блискавок чи металевих ґудзиків. Навіть звичайні джинси з металевими деталями іноді можуть стати причиною додаткового огляду, тож краще їх залишити для інших випадків.

Заздалегідь покладіть металеві аксесуари у сумку

Багато людей носять із собою прикраси, такі як годинники, каблучки чи ланцюжки, а також тримають у кишенях ключі чи телефони. Ці речі краще заздалегідь покласти у сумку перед тим, як стати в чергу на контроль.

Це допомагає уникнути затримок і зменшує ризик забути щось важливе. Для зручності можна виділити окрему кишеню в ручній поклажі або взяти із собою невеликий мішечок для дрібних речей.

Одягайте взуття, яке легко зняти

Процес зняття та одягання взуття може забирати час і викликати незручності. Тому краще обирати взуття без шнурків чи складних застібок.

Улітку, якщо ви носите сандалі, візьміть із собою шкарпетки, щоб не ходити босоніж. Це допоможе уникнути дискомфорту, особливо якщо підлога на вокзалі не найчистіша.

Розумно обирайте шари одягу

У холодну погоду багато хто приїжджає на вокзал у зимовому одязі. Куртку краще зняти заздалегідь і покласти в сумку, якщо там є місце.

Якщо куртка пухова, її можна скрутити й помістити у чохол від дорожньої подушки для економії простору. Також добре носити легкий светр без застібок - його зазвичай не потрібно знімати під час перевірки.

Розміщуйте дрібні речі перед валізою

Якщо необхідно класти речі в лоток для перевірки, такі як куртка, пояс, взуття чи аксесуари, спершу відправляйте ці предмети через сканер, а вже потім - валізу. Це дозволить швидше забрати дрібні речі й зменшить ризик щось забути.

Ретельно пакуйте ручну поклажу

Щоб спростити перевірку, будьте уважними при пакуванні сумки. Речі, які вам точно не знадобляться під час перевірки, кладіть на дно. А предмети, які можуть попросити дістати для огляду, наприклад, ноутбук або рідини, розміщуйте зверху. Такий підхід заощадить час і спростить процес проходження контролю.

Швидке проходження контролю на вокзалі не тільки заощаджує час, але й дозволяє зберегти гарний настрій перед подорожжю. Заздалегідь підготувавшись, ви зможете уникнути неприємностей і зробити свій досвід подорожі приємнішим.