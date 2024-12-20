Пассажирам Киевского вокзала на заметку: как пройти металлодетектор максимально быстро

Избегайте одежды и аксессуаров с металлическими деталями

Хотя небольшое количество металла на одежде, например, заклепки на джинсах или застежки, не всегда вызывает проблемы, избыток металлических элементов может затруднить прохождение контроля.

Например, следует избегать поясов или одежды с большим количеством молний или металлических пуговиц. Даже обычные джинсы с металлическими деталями иногда могут стать причиной дополнительного досмотра, поэтому лучше их оставить для других случаев.

Заранее положите металлические аксессуары в сумку

Многие люди носят с собой украшения, такие как часы, кольца или цепочки, а также держат в карманах ключи или телефоны. Эти вещи лучше заранее положить в сумку перед тем, как стать в очередь на контроль.

Это помогает избежать задержек и уменьшает риск забыть что-то важное. Для удобства можно выделить отдельный карман в ручной клади или взять с собой небольшой мешочек для мелких вещей.

Надевайте обувь, которую легко снять

Процесс снятия и одевания обуви может отнимать время и вызывать неудобства. Поэтому лучше выбирать обувь без шнурков или сложных застежек.

Летом, если вы носите сандалии, возьмите с собой носки, чтобы не ходить босиком. Это поможет избежать дискомфорта, особенно если пол на вокзале не самый чистый.

Разумно выбирайте слои одежды

В холодную погоду многие приезжают на вокзал в зимней одежде. Куртку лучше снять заранее и положить в сумку, если там есть место.

Если куртка пуховая, ее можно скрутить и поместить в чехол от дорожной подушки для экономии пространства. Также хорошо носить легкий свитер без застежек - его обычно не нужно снимать во время проверки.

Размещайте мелкие вещи перед чемоданом

Если необходимо класть вещи в лоток для проверки, такие как куртка, пояс, обувь или аксессуары, сначала отправляйте эти предметы через сканер, а уже потом - чемодан. Это позволит быстрее забрать мелкие вещи и уменьшит риск что-то забыть.

Тщательно пакуйте ручную кладь

Чтобы упростить проверку, будьте внимательны при упаковке сумки. Вещи, которые вам точно не понадобятся во время проверки, кладите на дно. А предметы, которые могут попросить достать для досмотра, например, ноутбук или жидкости, размещайте сверху. Такой подход сэкономит время и упростит процесс прохождения контроля.

Быстрое прохождение контроля на вокзале не только экономит время, но и позволяет сохранить хорошее настроение перед путешествием. Заранее подготовившись, вы сможете избежать неприятностей и сделать свой опыт путешествия более приятным.