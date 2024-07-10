Як пройшла презентація Galaxy Unpacked та які новинки ще показала Samsung

Презентація Samsung Galaxy Unpacked принесла нам не тільки складані смартфони , але і довгоочікуваний флагманський годинник Galaxy Watch Ultra і Galaxy Watch 7, кільце Galaxy Ring, а також нове покоління навушників - Galaxy Buds 3 і Buds 3 Pro.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на блог про технології Engadget .

Смарт-годинники Galaxy Watch Ultra та Galaxy Watch 7

Galaxy Watch Ultra

Пристрій на базі Wear OS 5 використовує нову конструкцію подушки безпеки для підвищення захисту та того, що Samsung називає "візуальною завершеністю". Watch Ultra створено для забезпечення міцності, можливо, для екстремальних спортсменів.

По-перше, вони повинні працювати на більшій висоті - від 500 метрів нижче за рівень моря до 9 000 метрів над ним. Годинник водостійкий на глибині до 100 метрів і має титановий корпус.

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Любителям пригод не варто турбуватися про те, що пристрій швидко розрядиться, оскільки Samsung заявляє, що він пропрацює до 100 годин у режимі енергозбереження та 48 годин при включеному енергозбереженні для тренувань. У будь-якому випадку, це має бути найтриваліший час автономної роботи серед усіх годинників Galaxy Watch.

Інші функції включають відстеження багатоетапних тренувань, розширену персоналізовану зону серцевого ритму та аварійну сирену для підвищення безпеки.

Екран має пікову яскравість 3000 ніт, тому вони повинні бути видні в дуже сонячних умовах, а також є нічний режим. Samsung стверджує, що Galaxy Watch Ultra може навіть виявляти ознаки апное сну. Крім того, є нова програмована кнопка швидкого доступу.

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Galaxy Watch 7

Для тих, хто хоче просто отримати останні смарт-годинники Samsung без зайвих наворотів, є Galaxy Watch 7. Ця модель - перша з 3-нм процесором, який, за словами Samsung, може забезпечити втричі швидшу роботу процесора і на 30 відсотків найкращу енергоефективність.

Вони мають двочастотну систему GPS для підвищення точності місцезнаходження, поліпшення відстеження здоров'я та можливість керування пристроєм за допомогою подвійного стиснення.

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Ціна гаджетів

Galaxy Watch Ultra доступні лише у розмірі 47 мм та коштують 650 доларів (26 490 гривень). Що стосується Galaxy Watch 7, то вони випускається у розмірах 40 мм та 44 мм. Ціна починається від 300 доларів (12 220 гривень).

Розумне кільце Galaxy Ring

Новий гаджет Samsung Galaxy Ring виконаний з міцного та легкого титану, що робить його ідеальним для повсякденного носіння. Усередині корпусу ховаються три датчики, які відстежують сон, активність та параметри здоров'я, включаючи пульс, оксигенацію крові та температуру.

Додаток Galaxy Health, що синхронізується з кільцем, надає детальну інформацію про сон, його вплив на самопочуття та фізичну активність. Статистика доступна всім користувачам без платної підписки.

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Galaxy Health також дає рекомендації щодо покращення якості сну та здоров'я, допомагаючи вам дбати про себе.

Galaxy Ring має вологозахист IP68, що дозволяє плавати і приймати душ без проблем (до 30 хвилин). Заряду пристрою вистачає до 7 днів, тому вам не доведеться постійно турбуватися про його підзарядку.

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Ціна пристрою

Samsung Galaxy Ring доступний у трьох кольорах (чорний, сріблястий, золотистий) та 9 розмірах. Вартість пристрою складає 399 доларів (16 250 гривень).

Навушники Galaxy Buds 3 та Buds 3 Pro

Перша модель, Galaxy Buds 3, є "крапельками" в стилі Apple AirPods. Вони оснащені 11 мм драйвером та трьома мікрофонами для активного шумоподавлення. Заявлена автономність становить до 6 годин без футляра та до 30 годин з ним.

Модель Galaxy Buds 3 Pro є внутрішньоканальною зі змінними силіконовими насадками. Ці навушники також оснащені активним шумопоглинанням та оригінальним підсвічуванням корпусу, яке, наприклад, може відображати рівень гучності.

Якість звуку забезпечується подвійним драйвером: низькочастотним 10,5 мм та високочастотним 6,1 мм планарного типу. Також є три мікрофони. Автономність без футляра складає до 7 годин, з футляром - до 30 годин, як і у базової моделі.

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Для обох моделей заявлений звук HIFI-рівня з можливістю персоналізованого посилення завдяки аналізу посадки та навколишніх умов. Для з'єднання використовується Bluetooth 5.4. Обидві моделі мають захист за стандартом IP57.

Навушники підтримують функції Galaxy AI, що ґрунтуються на штучному інтелекті. Однією з таких функцій є "Синхронний переклад", який дозволяє спілкуватися з іншомовним співрозмовником, перекладаючи мову в реальному часі.

Ця функція працює тільки при поєднанні з телефонами Samsung, оскільки всі обчислення здійснюються за допомогою фірмових нейромереж компанії. ШІ також регулює шумозаглушення, налаштовує еквалайзер та забезпечує ефект просторового звучання.

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Ціна гаджетів

Galaxy Buds 3 коштують 180 доларів (7 330 гривень), а Galaxy Buds 3 Pro 250 доларів (10 180 гривень)