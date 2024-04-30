Samsung перестане оновлювати певні моделі смартфонів: список значний
Samsung припиняє оновлювати майже 50 моделей смартфонів Galaxy. Це означає, що ці пристрої не отримають нові функції штучного інтелекту Galaxy AI, які були представлені з випуском лінійки Galaxy S24.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на китайський сайт про технології Gizmochina.
One UI 6.0 - це велике програмне оновлення на базі Android 14 для смартфонів Samsung, яке включає покращений дизайн програмного забезпечення, більше можливостей для персоналізації, кращу продуктивність і безліч нових функцій.
Пристрої Samsung, які не отримали One UI 6.1
Galaxy S
- Galaxy S20 (вся лінійка)
- Galaxy S10 (вся лінійка)
- Galaxy S9 (вся лінійка)
Galaxy A
- Galaxy A12
- Galaxy A32 (4G та 5G)
- Galaxy A03/A03s/A03 Core
- Galaxy A12
- Galaxy A22/A22 5G
- Galaxy A32/A32 5G
- Galaxy A02/A02s
Усі моделі, випущені раніше у 2021 році
- Galaxy M
- Galaxy M04
- Galaxy M52 5G
- Galaxy M21 (2021)
- Galaxy M32
- Galaxy M42
- Galaxy M12
- Galaxy M62
- Galaxy M02s
- Galaxy M02
Усі моделі, випущені раніше 2021 року
- Galaxy F
- Galaxy F04
- Galaxy F42 5G
- Galaxy F22
- Galaxy F52 5G
- Galaxy F12
- Galaxy F02s
- Galaxy F62
Усі моделі, випущені раніше 2021 року
- Galaxy Z
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Flip 2
- Galaxy Z Fold
- Galaxy Z Flip
У нас також є матеріал про те, що представлений повний список усіх пристроїв, які Samsung випустить у найближчий рік.
А ще ми писали про те, що відомо про майбутній розумний годинник Samsung Galaxy Watch вже зараз.