Samsung перестане оновлювати певні моделі смартфонів: список значний

Samsung припиняє оновлювати майже 50 моделей смартфонів Galaxy. Це означає, що ці пристрої не отримають нові функції штучного інтелекту Galaxy AI, які були представлені з випуском лінійки Galaxy S24.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на китайський сайт про технології Gizmochina .

One UI 6.0 - це велике програмне оновлення на базі Android 14 для смартфонів Samsung, яке включає покращений дизайн програмного забезпечення, більше можливостей для персоналізації, кращу продуктивність і безліч нових функцій.

Пристрої Samsung, які не отримали One UI 6.1

Galaxy S

Galaxy S20 (вся лінійка)

Galaxy S10 (вся лінійка)

Galaxy S9 (вся лінійка)

Galaxy A

Galaxy A12

Galaxy A32 (4G та 5G)

Galaxy A03/A03s/A03 Core

Galaxy A12

Galaxy A22/A22 5G

Galaxy A32/A32 5G

Galaxy A02/A02s

Усі моделі, випущені раніше у 2021 році

Galaxy M

Galaxy M04

Galaxy M52 5G

Galaxy M21 (2021)

Galaxy M32

Galaxy M42

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M02s

Galaxy M02

Усі моделі, випущені раніше 2021 року

Galaxy F

Galaxy F04

Galaxy F42 5G

Galaxy F22

Galaxy F52 5G

Galaxy F12

Galaxy F02s

Galaxy F62

Усі моделі, випущені раніше 2021 року