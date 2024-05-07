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Як пройшла презентація Apple і які новинки представлені: фото і відео

Apple представила Pencil Pro та оновлену Magic Keyboard для iPad Pro (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

На презентації 7 травня разом із новими планшетами iPad Air та Pro Apple також представила "повністю новий" Pencil і перероблений чохол-клавіатуру Magic Keyboard для iPad Pro.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на YouTube-канал компанії Apple.

Apple Pencil Pro

Пристрій зберігає всі основні функції попередників, але додає кілька нових можливостей. Наприклад, воно тепер оснащене датчиком стиснення, що дозволяє користувачеві відкривати меню інструментів у додатку Procreate або переміщати іконки на робочому столі, просто стиснувши "олівець" у руці.

Ця функція налаштовується під різні завдання та забезпечує зворотну тактильну віддачу.

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Крім того, пристрій отримав гіроскоп, який допомагає вирівнювати об'єкти в проектах, а також підтримку функції "Локатор", яка допомагає швидко знайти пристрій у разі втрати через додаток. Серед інших нововведень слід зазначити підтримку VisionOS.

Pencil Pro сумісний як з новим iPad Pro, так і з iPad Air. У випадку iPad Pro він використовує можливості чіпа M4, надаючи додаткові функції, включаючи налаштування різних ефектів на миттєво.

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Вартість гаджета

Вартість стілусу складає 129 доларів (5 070 гривень) і він вже доступний для попереднього замовлення на сайті Apple, а постачання розпочнеться наступного тижня.

Magic Keyboard та Smart Folio

Новий чохол-клавіатура, виконаний з алюмінію, обладнаний збільшеним трекпадом з тактильною віддачею, аналогічною тій, що є на MacBook. Підключення здійснюється за допомогою магніту.

Ціна гаджета

Оновлений чохол-клавіатура доступний за ціною 299 доларів (11 750 гривень) для iPad Pro 11" та 349 доларів (13 720 гривень) для iPad Pro 13". Аксесуар представлений у білому та чорному варіантах.

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Крім того, Apple оновила чохол Smart Folio: він також кріпиться за допомогою магніту та пропонує кілька кутів для встановлення планшета. Доступні біле, чорне і джинсове забарвлення. Ціна Smart Folio складає 79 та 99 доларів (3 100 та 3 890 гривень) для iPad Pro 11" та 13" відповідно.

Нагадаємо, що Apple представила нові версії iPad.

Ми також писали, що в мережі з'явилися нові подробиці про майбутнє iPhone 17.

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