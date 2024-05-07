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Apple презентувала нові версії iPad: як вони виглядають

Вівторок 07 травня 2024 19:10
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Apple презентувала нові версії iPad: як вони виглядають Apple на презентації показала нові версії iPad Air та iPad Pro (фото: Unspash)
Автор: Павло Колеснік

Сьогодні на заході Let Loose компанія Apple представила довгоочікувані оновлені версії iPad Pro. Нові 11- та 13-дюймові планшети отримали перероблений дизайн, потужні процесори M4 та абсолютно нові OLED-дисплеї.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на YouTube-канал компанії Apple.

iPad Air

Нове покоління iPad Air пропонується у двох розмірах з екранами Liquid Retina: 11 і 13 дюймів. Цей планшет оснащений чіпсетом Apple M2, що робить його на 50 відсотків потужнішим за попередню версію на базі Apple M1.

Apple презентувала нові версії iPad: як вони виглядають

Скриншот

Тепер базова версія iPad Air поставляється зі 128 ГБ вбудованої пам'яті замість колишніх 64 ГБ, а також доступні конфігурації з 512 ГБ та 1 ТБ сховища.

Фронтальна камера переміщена на довгу сторону корпусу, полегшуючи використання у ландшафтному режимі, особливо з підключеною клавіатурою. На задній панелі встановлено одинарну камеру.

Apple презентувала нові версії iPad: як вони виглядають

Скриншот

iPad Air використовується з Magic Keyboard та Apple Pencil. Тепер перо також підтримує функцію наведення, раніше доступну тільки для iPad Pro. Заряджання здійснюється через USB-C, а корпус виготовлений із переробленого алюмінію.

Apple презентувала нові версії iPad: як вони виглядають

Скриншот

Вартість планшетів

Ціни на iPad Air 11" починаються від 599 доларів (23 550 гривень), а на iPad Air 13" - від 799 доларів (31 400 гривень). Замовлення доступне в низці країн, включаючи США, починаючи з 7 травня, а продажі розпочнуться наступного тижня. Планшет пропонується у кольорах Blue, Purple, Starlight та Space Gray.

iPad Pro

Нове покоління Pro-планшетів оснащено OLED-екранами, що забезпечують яскравість до 1600 ніт для HDR-контенту.

Apple презентувала нові версії iPad: як вони виглядають

Скриншот

Також у цих пристроях вперше використовується процесор M4, виготовлений за 4-нм техпроцесом. Він включає до 10 ядер CPU та 10 ядер GPU, обіцяючи на 50 відсотків більше продуктивності в порівнянні з M2, встановленим у попередньому поколінні iPad Pro. Вбудований рушій Neural Engine для ШІ-завдань став в 60 разів швидше.

Apple презентувала нові версії iPad: як вони виглядають

Скриншот

Товщина корпусу 13-дюймової версії складає всього 5,1 мм, що робить його найтоншим iPad в історії, тоді як 11-дюймова версія має товщину 5,3 мм. Обидві моделі отримали OLED-екрани. Крім того, спеціально для iPad Pro на M4 представлені нові версії додатків Final Cut Pro та Logic Pro.

Apple презентувала нові версії iPad: як вони виглядаютьApple презентувала нові версії iPad: як вони виглядають

Скриншот

Вартість планшетів

Ціни на нові моделі починаються від 999 доларів (39 270 гривень) за версію на 256 ГБ для 11" та від 1 299 доларів (51 050 гривень) для 13". Обидва пристрої доступні для попереднього замовлення з 7 травня.

Нагадаємо, що Apple веде розробки у абсолютно новій для себе сфері.

У нас також є матеріал про те, що новий iOS від Apple отримає функцію, якої так не вистачало.

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