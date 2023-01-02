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Як прогріти двигун машини взимку так, щоб не зашкодити йому

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Понеділок 02 січня 2023 14:17
Як прогріти двигун машини взимку так, щоб не зашкодити йому Ці поради допоможуть вам безпечно прогріти машину взимку (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Усі автомобілісти знають, що взимку зі своїм транспортом потрібно поводитися досить обережно, адже низькі температури та снігопади шкодять йому й без того. Особливо може постраждати двигун, який може видавати несправності після ночі на морозі.

Як правильно прогріти мотор взимку так, щоб не зашкодити йому - читайте нижче в матеріалі Styler.

Як обережно прогріти двигун під час холодів

Деякі автомобілісти сперечаються, чи потрібно взагалі прогрівати двигун перед початком руху. У цьому питанні відповідь непорушна - так, потрібно. Річ у тім, що для непрогрітого двигуна робота в холод без попереднього прогрівання може стати вкрай шкідливою.

Коли двигун холодний, моторне мастило стікає в піддон. У перші секунди запуску двигун працює в жорсткому режимі, проте потім деталі стають слизькими за допомогою олії, що потрапляє в систему.

Експерти радять не прогрівати автомобіль дуже довго, тому що під час цього масляний насос працює на мінімальній потужності. У зв'язку з цим олія не надходить до всіх необхідних шпаринок, і зношування "серця машини" прискорюється.

Сучасні машини виготовлені так, що після прогрівання потрібно дочекатися, коли обороти впадуть до 1000. Спочатку їхати потрібно повільно, щоб двигун досяг оптимальної температури без шкоди.

Як прогріти двигун машини взимку так, щоб не зашкодити йому

Як правильно прогрівати машину взимку (фото: Freepik)

Як прогріти сам автомобіль

Якщо ваше авто простояло всю ніч на морозі, то перед початком руху його точно варто прогріти. Робити це краще за допомогою цього алгоритму:

  • прогрійте акумулятор, ввімкнувши дальнє світло на 10-20 секунд, наприклад. Це підготує електроліт до роботи.
  • заведіть двигуна. Не відпускайте педаль відразу - потримайте її кілька хвилин. За цей час моторна олива в коробці передач трохи розігріється.
  • увімкніть пічку для підігріву салону, скеровуючи повітря спочатку в салон, а потім вже на лобове скло.
  • коли машина прогріта, а лобове скло очищене від снігу та води, можна вирушати. Першу ділянку дороги долайте з мінімальною швидкістю до 40 км/год.

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