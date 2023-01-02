Как прогреть двигатель машины зимой так, чтобы не повредить ему

Все автомобилисты знают, что зимой со своим транспортом нужно обращаться достаточно осторожно, ведь низкие температуры и снегопады вредят ему и без того. Особенно может пострадать двигатель, который может выдавать неполадки после ночи на морозе.

Как правильно прогреть мотор зимой так, чтобы не повредить ему - читайте ниже в материале Styler.

Как осторожно прогреть двигатель во время холодов

Некоторые автомобилисты спорят, нужно ли вообще прогревать двигатель перед началом движения. В этом вопросе ответ нерушим - да, нужно. Дело в том, что для непрогретого двигателя работа в холод без предварительного прогрева может оказаться крайне вредной.

Когда двигатель холодный, моторная смазка стекает в поддон. В первые секунды запуска двигатель работает в жестком режиме, однако затем детали становятся скользкими с помощью попадающего в систему масла.

Эксперты советуют не прогревать автомобиль слишком долго, так как в это время масляный насос работает на минимальной мощности. В связи с этим масло не поступает ко всем необходимым щелям, и износ "сердца машины" ускоряется.

Современные машины изготовлены так, что после прогрева нужно дождаться, когда обороты упадут до 1000. Сначала ехать нужно медленно, чтобы двигатель достиг оптимальной температуры без ущерба.

Как правильно прогревать машину зимой (фото: Freepik)

Как прогреть сам автомобиль

Если ваше авто простояло всю ночь на морозе, то перед началом движения его точно стоит прогреть. Делать это лучше с помощью этого алгоритма: