Як продовжити життя пральної машини: чотири простих способи

Забирайте мокру білизну

Після завершення прання відразу виймайте чистий одяг, перемістивши його в сушильну машину або поставивши сушитися. Якщо залишити вологу білизну в пральній машині, це може призвести до появи цвілі та грибка.

Також не закривайте дверцята відразу після миття - дайте кошику час висохнути. Крім того, тримайте в чистоті зовнішній корпус пральної машини. Це не займає багато часу, тому просто витріть пил вологою тканиною.

Чистий гумовий ущільнювач

Щоб очистити цю частину машини, найкраще використовувати оцет або відбілювач і харчову соду, залежно від уподобань. Для цього насипте чашку харчової соди навколо ущільнювача всередині барабана перед тим, як запускати пральну машину порожню на кілька циклів прання.

Очистьте ящик для пральних засобів

Мийний засіб, який ми заливаємо в дозатор для прання, пральна машина не завжди використовує повністю. Щоб ефективно очистити його та позбутися бактерій, ви можете легко вийняти ящик, а потім замочити його на пів години в гарячій воді.

Щоб видалити цвіль із важкодоступних куточків, можна скористатися зубною щіткою. За потреби додайте трохи мийного засобу у воду або на шухляду для ефективного очищення.

Очистьте фільтр

Також важливо час від часу чистити фільтр, щоб видалити волокна або сміття, які можуть відірватися під час циклу прання. За словами експертів, його слід чистити кожні чотири-шість тижнів.

Покладіть кілька рушників, щоб захистити підлогу, адже після зняття фільтра витече трохи води. Потім очистьте фільтр, пропустивши його під гарячою водою. Щільно закрутіть його, встановіть кришку, і все готово.