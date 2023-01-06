Как продлить жизнь стиральной машине: четыре простых способа

Убирайте мокрое белье

После завершения стирки сразу вынимайте чистую одежду, переместив ее в сушильную машину или поставив сушиться. Если оставить влажное белье в стиральной машине, это может привести к появлению плесени и грибка.

Также не закрывайте дверцу сразу после мытья - дайте корзине время высохнуть. Кроме того, держите в чистоте внешний корпус стиральной машины. Это не занимает много времени, поэтому просто протрите пыль влажной тканью.

Чистый резиновый уплотнитель

Чтобы очистить эту часть машины, лучше всего использовать уксус или отбеливатель и пищевую соду в зависимости от предпочтений. Для этого насыпьте чашку пищевой соды вокруг уплотнителя внутри барабана перед запуском стиральной машины пустой на несколько циклов стирки.

Очистите ящик для стиральных средств

Моющее средство, которое мы заливаем в дозатор для стирки, стиральная машина не всегда использует полностью. Чтобы эффективно очистить его и избавиться от бактерий, вы можете легко вынуть ящик, а затем замочить его на пол часа в горячей воде.

Чтобы удалить плесень из труднодоступных уголков, можно использовать зубную щетку. При необходимости добавьте немного моющего средства в воду или на ящик для эффективной очистки.

Очистите фильтр

Также важно время от времени чистить фильтр, чтобы удалить волокна или мусор, которые могут быть оторваны во время цикла стирки. По словам экспертов, его следует чистить каждые четыре-шесть недель.

Уложите несколько полотенец, чтобы защитить пол, ведь после снятия фильтра вытечет немного воды. Затем очистите фильтр, пропустив его под горячую воду. Плотно закрутите его, установите крышку и все готово.