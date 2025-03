Як продовжити життя ПК після завершення підтримки Windows 10: найкращі рішення

Заплатіть за розширену підтримку

Якщо у вас немає часу або сил організувати довгострокове рішення і ви не проти трохи переплатити, ви можете скористатися пропозицією Microsoft про розширену підтримку. Компанія оголосила восени минулого року, що вона пропонуватиме рік продовження оновлень безпеки за 30 доларів.

Придбати собі додатковий рік може бути розумним рішенням, особливо якщо ви хочете отримати новий комп'ютер з Windows 11, але вважали за краще б почекати до наступного року.

Встановіть Windows 11 на старий комп'ютер

Напевно, найпростіший спосіб продовжити використовувати старий комп'ютер, який офіційно не відповідає системним вимогам для Windows 11, - це просто ігнорувати ці вимоги. Microsoft, звісно, не рекомендує цього робити, і якоюсь мірою вона має рацію. Вимога TPM, пов'язана з новими системами, стосується можливості безпечно зберігати особисті ключі для шифрування та інші секрети.

Але якщо альтернативою є продовження використання Windows 10 без оновлень безпеки, очевидно, що набагато краще встановити Windows 11, навіть якщо ваш комп'ютер не буде таким безпечним, як трохи новіша модель.

Щоб встановити Windows 11, ваш комп'ютер повинен мати процесор, який підтримує інструкції SSE 4.2 і Popcnt. Це, по суті, означає процесор Intel з 2009 року або процесор AMD з 2013 року і новіше. Якщо така можливість є, також слід увімкнути Secure Boot у BIOS.

Що вам потрібно:

Файл .iso Windows 11 від Microsoft

Остання версія програми Rufus

USB-накопичувач об'ємом мінімум 16 ГБ.

Запустіть Rufus і виберіть підключений USB-накопичувач у розділі "Пристрій" вгорі. Знайдіть і виберіть завантажений .iso файл у розділі "Вибір завантаження".

Залиште інші налаштування за замовчуванням: стандартна інсталяція Windows у розділі "Зображення", GPT для схеми розділів і UEFI (без CSM) для цільової системи.

Потім натисніть "Старт", і з'явиться діалогове вікно Windows User Experience. Тут потрібно відзначити верхню опцію - "Видалити вимоги для 4 ГБ ОЗП, Secure Boot і TPM 2.0". Це все, що потрібно, але якщо ви плануєте виконати чисту установку, а не оновлення, ви можете також вибрати інші параметри, наприклад, використовувати локальний обліковий запис замість облікового запису Microsoft.

Натисніть "OK" і прийміть попередження, що USB-накопичувач буде відформатовано. Програма потім копіюватиме всі файли та вноситиме необхідні зміни.

Програма Rufus (фото: Rufus)

Оновлення

Тепер можна відкрити USB-накопичувач у Провіднику та запустити програму Setup.exe. Спочатку потрібно буде прийняти угоду з користувачем і пройти через кілька інших кроків, потім програма перевірить доступні оновлення. Це може зайняти деякий час, тож наберіться терпіння.

Наприкінці програма завершить процес, і можна буде почати встановлення. Під час інсталяції з використанням цього методу за замовчуванням буде обрано опцію збереження всіх особистих файлів і встановлених програм, тож вам не потрібно буде повторно налаштовувати все (окрім того, що змінилося між Windows 10 і 11).

Встановлення Windows 11 (фото: Foundry)

Перевстановлення

Якщо ви віддаєте перевагу почати з чистого аркуша або хочете спробувати Windows 11, перш ніж повністю перейти на неї, ви можете перезавантажити комп'ютер з USB-накопичувача і встановити систему на порожній SSD.

Інсталятор Windows може бути трохи складним. Якщо у вас є проблеми з кількома накопичувачами в комп'ютері, спробуйте тимчасово видалити всі пристрої, крім того, на який ви встановлюєте систему.

Перейдіть на Linux

Якщо вам набридли витівки Microsoft і ви готові до пригод, спробуйте перейти на Linux замість того, щоб постійно скаржитися на Windows. Сьогодні Linux потужніший, ніж будь-коли, а завдяки таким проектам з відкритим вихідним кодом, як Wine, Vulkan і Proton, легко запускати багато, якщо не всі, програми та ігри для Windows.

Linux - це не єдина операційна система, яка має вигляд і працює певним чином. Натомість існує безліч так званих дистрибутивів - різних варіантів Linux, які можуть використовувати різні графічні інтерфейси та різні інструменти для виконання базових функцій, таких як оновлення системи.

Якщо ви прийшли з Windows і ніколи не використовували Linux, - почніть з Linux Mint. Він має графічний інтерфейс, який досить близький до Windows, і спроектований так, щоб працювати одразу після інсталяції без потреби в налаштуваннях. Якщо він вам не сподобається, ви завжди можете спробувати щось інше.

Рекомендується почати з установки Linux на окремий жорсткий диск або SSD, паралельно з Windows, щоб ви могли легко повернутися назад.

Linux Mint (фото: Linux)

Завантажте та створіть інсталяційний носій

Скачайте .iso файл останньої версії Linux Mint з офіційного сайту дистрибутива. Потім скачайте і відкрийте додаток Balena Etcher. Виберіть .iso файл на першому кроці та підключений USB-накопичувач об'ємом не менше 4 ГБ (без важливих файлів!) на другому кроці. Потім натисніть "Flash" і підтвердіть перезапис USB-накопичувача інсталятором Mint.

Скачайте і створіть інсталяційний носій ( фото: Linux Mint)

Початок встановлення

Перезавантажте комп'ютер і натисніть потрібну клавішу для доступу до меню завантаження до того, як завантажиться Windows. Яка саме клавіша залежить від виробника комп'ютера, але зазвичай це клавіші Esc, F2 або F10. Виберіть USB-накопичувач і почекайте, поки Mint завантажиться.

Двічі клацніть по значку "Install Linux Mint" на робочому столі, і інсталятор почне свою роботу. Насамперед виберіть мову. Потім виберіть розкладку клавіатури і продовжуйте. На наступному кроці відзначте опцію "Install multimedia add-ons".

Далі буде форматування диска. Виберіть "Erase the disc and install Linux Mint" і продовжуйте. Наступний крок важливий: виберіть правильний диск для встановлення. Зазвичай можна орієнтуватися на розмір. Наприклад, якщо Windows встановлена на SSD об'ємом 1 ТБ, а ви встановлюєте Linux на SSD об'ємом 512 ГБ, і у вас немає інших SSD або жорстких дисків, просто виберіть диск на 512 ГБ. Натисніть "Install Now", а потім "Continue".

Поки установка буде йти у фоновому режимі, виберіть часовий пояс, вкажіть ім'я користувача і пароль, а також інші дані. Потім просто розслабтеся і почекайте, поки процес завершиться.

Процес встановлення (фото: Linux Mint)

Початок роботи з Linux Mint

Після перезавантаження комп'ютера і введення обраного вами пароля, вас зустріне робочий стіл Mint і програма привітання, яка допоможе вам почати роботу. У вкладці "First Steps" (Перші кроки) представлено ярлики до кількох важливих функцій, які ви можете використовувати одразу.

Для встановлення програмного забезпечення ви зазвичай можете використовувати додаток Software Manager (Менеджер програм), а оновлення системи встановлюються через Update Manager (Менеджер оновлень).

Однак є винятки. Наприклад, якщо ви хочете грати в ігри Windows через Steam, перейдіть на store.steampowered.com і натисніть "Install Steam" (Встановити Steam), а не використовуйте версію, що з'являється в Application Manager (Менеджері додатків). Valve спростила цей процес, і більшість ігор працюватиме, якщо у вас досить сучасне обладнання.

Встановити Steam і почати грати в ігри для Windows на Linux дуже просто (фото: Foundry)

Як захистити себе, якщо ви залишитеся на Windows 10

Якщо ви не хочете переходити на Linux або змушувати старий комп'ютер працювати з Windows 11, у вас є лише два варіанти: купити новий комп'ютер або продовжувати використовувати Windows 10 без оновлень.

Microsoft не жартує, коли каже, що ви піддаєте себе ризику безпеки, якщо вирішите продовжувати використовувати Windows 10. Неможливо точно сказати, скільки часу мине, але рано чи пізно хтось знайде серйозну вразливість у безпеці, яку можна буде використовувати для захоплення вашого комп'ютера.

Якщо вам пощастить, такі вразливості все ще вимагатимуть, щоб вас, користувача, обдурили, змусивши клікнути на посилання або відкрити завантажений файл. У разі меншого везіння це може дозволити хакерам отримати доступ до ваших комп'ютерів просто під час відвідування зараженого сайту.

Проте є кілька кроків, які ви можете зробити, щоб захистити себе від основних ризиків і уникнути найгірших наслідків.

Тримайте програми в актуальному стані

Той факт, що Windows не отримує оновлень, не означає, що інші програми на вашому комп'ютері не можна оновлювати. Найбільш важливими є браузери, але також і поштові клієнти, як-от Thunderbird, і різні програми для чатів.

Антивірус

Заплатіть за хороший пакет безпеки і переконайтеся, що всі функції антивірусу включені

Будьте особливо уважні під час використання інтернету

Уникайте відвідування "підозрілих" сайтів і встановлюйте тільки ті програми, які ви знаєте, що надходять із довірених джерел.

Використовуйте мобільний телефон для двофакторної аутентифікації

Входьте на всі важливі сайти з додатковим кодом (або ключем/паролем), який ви зберігаєте на своєму мобільному телефоні, а не на вразливому Windows-комп'ютері. Так шкідливе ПЗ або хакери не зможуть захопити ваші акаунти через комп'ютер.

Брандмауер може допомогти в захисті

Використовуйте додаток-брандмауер, наприклад Glasswire або Safing Portmaster, який може блокувати доступ до інтернету для окремих програм.

Glasswire - популярний брандмауер для Windows (фото: Skärmdump)

Захист через DNS

Використовуйте Pi-hole або аналогічні рішення для блокування реклами та шкідливих сайтів по всій мережі.

Мінімізуйте свою вразливість

Якщо можливо, використовуйте комп'ютер або мобільний пристрій із безпечнішою операційною системою для входу у важливі акаунти та управління чутливими даними. Якщо на вашому комп'ютері немає нічого важливого, хакер не зможе нічого вкрасти.

Використовуйте резервні копії

Можливо, найбільший ризик для користувачів операційних систем з відомими вразливостями безпеки - це атака програми-вимагача, яка шифрує всі файли на вашому комп'ютері. Це робить особливо важливим наявність хорошої стратегії створення резервних копій.

Не тримайте всі пристрої для резервного копіювання під'єднаними до комп'ютера весь час, інакше програма-вимагач може також зашифрувати їх.

