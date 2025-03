Как продлить жизнь ПК после завершения поддержки Windows 10: лучшие решения

Заплатите за расширенную поддержку

Если у вас нет времени или сил организовать долгосрочное решение и вы не против немного переплатить, вы можете воспользоваться предложением Microsoft о расширенной поддержке. Компания объявила осенью прошлого года, что она будет предлагать год продолжения обновлений безопасности за 30 долларов.

Приобрести себе дополнительный год может быть разумным решением, особенно если вы хотите получить новый компьютер с Windows 11, но предпочли бы подождать до следующего года.

Установите Windows 11 на старый компьютер

Наверное, самый простой способ продолжить использовать старый компьютер, который официально не соответствует системным требованиям для Windows 11, - это просто игнорировать эти требования. Microsoft, конечно, не рекомендует этого делать, и в какой-то мере она права. Требование TPM, связанное с новыми системами, касается возможности безопасно хранить личные ключи для шифрования и другие секреты.

Но если альтернативой является продолжение использования Windows 10 без обновлений безопасности, очевидно, что гораздо лучше установить Windows 11, даже если ваш компьютер не будет таким безопасным, как немного более новая модель.

Чтобы установить Windows 11, ваш компьютер должен иметь процессор, который поддерживает инструкции SSE 4.2 и Popcnt. Это, по сути, означает процессор Intel с 2009 года или процессор AMD с 2013 года и новее. Если такая возможность есть, также следует включить Secure Boot в BIOS.

Что вам нужно:

Файл .iso Windows 11 от Microsoft

Последняя версия программы Rufus

USB-накопитель объемом минимум 16 ГБ.

Запустите Rufus и выберите подключенный USB-накопитель в разделе "Устройство" вверху. Найдите и выберите загруженный .iso файл в разделе "Выбор загрузки".

Оставьте остальные настройки по умолчанию: стандартная установка Windows в разделе "Изображение", GPT для схемы разделов и UEFI (без CSM) для целевой системы.

Затем нажмите "Старт", и появится диалоговое окно Windows User Experience. Здесь нужно отметить верхнюю опцию - "Удалить требования для 4 ГБ ОЗУ, Secure Boot и TPM 2.0". Это все, что требуется, но если вы планируете выполнить чистую установку, а не обновление, вы можете также выбрать другие параметры, например, использовать локальную учетную запись вместо учетной записи Microsoft.

Нажмите "OK" и примите предупреждение, что USB-накопитель будет отформатирован. Программа затем будет копировать все файлы и вносить необходимые изменения.

Программа Rufus (фото: Rufus)

Обновление

Теперь можно открыть USB-накопитель в Проводнике и запустить программу Setup.exe. Сначала нужно будет принять соглашение с пользователем и пройти через несколько других шагов, затем программа проверит доступные обновления. Это может занять некоторое время, так что наберитесь терпения.

В конце программа завершит процесс, и можно будет начать установку. При установке с использованием этого метода по умолчанию будет выбрана опция сохранения всех личных файлов и установленных программ, так что вам не нужно будет повторно настраивать все (кроме того, что изменилось между Windows 10 и 11).

Установка Windows 11 (фото: Foundry)

Переустановка

Если вы предпочитаете начать с чистого листа или хотите попробовать Windows 11, прежде чем полностью перейти на нее, вы можете перезагрузить компьютер с USB-накопителя и установить систему на пустой SSD.

Установщик Windows может быть немного сложным. Если у вас есть проблемы с несколькими накопителями в компьютере, попробуйте временно удалить все устройства, кроме того, на который вы устанавливаете систему.

Перейдите на Linux

Если вам надоели проделки Microsoft и вы готовы к приключениям, попробуйте перейти на Linux вместо того, чтобы постоянно жаловаться на Windows. Сегодня Linux более мощный, чем когда-либо, а благодаря таким проектам с открытым исходным кодом, как Wine, Vulkan и Proton, легко запускать многие, если не все, программы и игры для Windows.

Linux - это не единая операционная система, которая выглядит и работает определённым образом. Вместо этого существует множество так называемых дистрибутивов - различных вариантов Linux, которые могут использовать разные графические интерфейсы и различные инструменты для выполнения базовых функций, таких как обновления системы.

Если вы пришли с Windows и никогда не использовали Linux, - начните с Linux Mint. Он имеет графический интерфейс, который довольно близок к Windows, и спроектирован так, чтобы работать сразу после установки без необходимости в настройках. Если он вам не понравится, вы всегда можете попробовать что-то другое.

Рекомендуется начать с установки Linux на отдельный жесткий диск или SSD, параллельно с Windows, чтобы вы могли легко вернуться обратно.

Linux Mint (фото: Linux)

Скачайте и создайте установочный носитель

Скачайте .iso файл последней версии Linux Mint с официального сайта дистрибутива. Затем скачайте и откройте приложение Balena Etcher. Выберите .iso файл на первом шаге и подключенный USB-накопитель объемом не менее 4 ГБ (без важных файлов!) на втором шаге. Затем нажмите "Flash" и подтвердите перезапись USB-накопителя установщиком Mint.

Скачайте и создайте установочный носитель (фото: Linux Mint)

Начало установки

Перезагрузите компьютер и нажмите нужную клавишу для доступа к меню загрузки до того, как загрузится Windows. Какая именно клавиша зависит от производителя компьютера, но обычно это клавиши Esc, F2 или F10. Выберите USB-накопитель и подождите, пока Mint загрузится.

Дважды щелкните по значку "Install Linux Mint" на рабочем столе, и установщик начнет свою работу. Первым делом выберите язык. Затем выберите раскладку клавиатуры и продолжите. На следующем шаге отметьте опцию "Install multimedia add-ons".

Далее будет форматирование диска. Выберите "Erase the disc and install Linux Mint" и продолжите. Следующий шаг важен: выберите правильный диск для установки. Обычно можно ориентироваться на размер. Например, если Windows установлена на SSD объемом 1 ТБ, а вы устанавливаете Linux на SSD объемом 512 ГБ, и у вас нет других SSD или жестких дисков, просто выберите диск на 512 ГБ. Нажмите "Install Now", а затем "Continue".

Пока установка будет идти в фоновом режиме, выберите часовой пояс, укажите имя пользователя и пароль, а также другие данные. Затем просто расслабьтесь и подождите, пока процесс завершится.

Процесс установки (фото: Linux Mint)

Начало работы с Linux Mint

После перезагрузки компьютера и ввода выбранного вами пароля, вас встретит рабочий стол Mint и программа приветствия, которая поможет вам начать работу. Во вкладке “First Steps” (Первые шаги) представлены ярлыки к нескольким важным функциям, которые вы можете использовать сразу.

Для установки программного обеспечения вы обычно можете использовать приложение Software Manager (Менеджер программ), а обновления системы устанавливаются через Update Manager (Менеджер обновлений).

Однако есть исключения. Например, если вы хотите играть в игры Windows через Steam, перейдите на store.steampowered.com и нажмите "Install Steam" (Установить Steam), а не используйте версию, которая появляется в Application Manager (Менеджере приложений). Valve упростила этот процесс, и большинство игр будет работать, если у вас достаточно современное оборудование.

Установить Steam и начать играть в игры для Windows на Linux очень просто (фото: Foundry)

Как защитить себя, если вы останетесь на Windows 10

Если вы не хотите переходить на Linux или заставлять старый компьютер работать с Windows 11, у вас есть всего два варианта: купить новый компьютер или продолжать использовать Windows 10 без обновлений.

Microsoft не шутит, когда говорит, что вы подвергаете себя риску безопасности, если решите продолжать использовать Windows 10. Невозможно точно сказать, сколько времени пройдет, но рано или поздно кто-то найдет серьезную уязвимость в безопасности, которую можно будет использовать для захвата вашего компьютера.

Если вам повезет, такие уязвимости все еще потребуют, чтобы вас, пользователя, обманули, заставив кликнуть на ссылку или открыть загруженный файл. В случае меньшего везения это может позволить хакерам получить доступ к вашим компьютерам просто при посещении зараженного сайта.

Тем не менее, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы защитить себя от основных рисков и избежать самых худших последствий.

Держите программы в актуальном состоянии

Тот факт, что Windows не получает обновлений, не означает, что другие программы на вашем компьютере нельзя обновлять. Наиболее важными являются браузеры, но также и почтовые клиенты, такие как Thunderbird, и различные программы для чатов.

Антивирус

Заплатите за хороший пакет безопасности и убедитесь, что все функции антивируса включены

Будьте особо внимательны при использовании интернета

Избегайте посещения "подозрительных" сайтов и устанавливайте только те программы, которые вы знаете, что поступают из доверенных источников.

Используйте мобильный телефон для двухфакторной аутентификации

Входите на все важные сайты с дополнительным кодом (или ключом/паролем), который вы храните на своем мобильном телефоне, а не на уязвимом Windows-компьютере. Так вредоносное ПО или хакеры не смогут захватить ваши аккаунты через компьютер.

Брандмауэр может помочь в защите

Используйте приложение-брандмауэр, например Glasswire или Safing Portmaster, которое может блокировать доступ к интернету для отдельных программ.

Glasswire - популярный брандмауэр для Windows (фото: Skärmdump)

Защита через DNS

Используйте Pi-hole или аналогичные решения для блокировки рекламы и вредоносных сайтов по всей сети.

Минимизируйте свою уязвимость

Если возможно, используйте компьютер или мобильное устройство с более безопасной операционной системой для входа в важные аккаунты и управления чувствительными данными. Если на вашем компьютере нет ничего важного, хакер не сможет ничего украсть.

Используйте резервные копии

Возможно, самый большой риск для пользователей операционных систем с известными уязвимостями безопасности - это атака программы-вымогателя, которая шифрует все файлы на вашем компьютере. Это делает особенно важным наличие хорошей стратегии создания резервных копий.

Не держите все устройства для резервного копирования подключенными к компьютеру все время, иначе программа-вымогатель может также зашифровать их.

