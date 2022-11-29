Як продовжити життя холодильника під час відключень світла: дієві поради

Як продовжити час холоду?

Зазвичай холодильники працюють у режимі накопичення. Тобто після відключення світла вони віддають холод не відразу, а поступово. Це означає, що певний час робота холодильника буде стабільною.

Якщо відключення триває досить довго, повного розмороження продуктів можна уникнути. Наступного разу заздалегідь заморозьте воду в пляшках і за необхідності їх можна покласти до холодильника, і тоді температура буде підтримуватися далі.

Можна також придбати спеціальні акумулятори холоду. У використанні вони ідентичні до пляшок із водою, але завдяки наявності мікросхем утримують потрібну температуру довше.

Так виглядають морозильні акумулятори (фото: prom.ua)

Крім того, для збереження холоду не відкривайте дверцята занадто часто або на довго. Ще одним запобіжним заходом стане перевірка ущільнювачів. Саме вони відповідають за утримування температури.

Скільки продукти зберігаються без холодильника?

Свіже м'ясо

Сире м'ясо можна зберігати в холодильнику запакованим не більше п'яти днів, а вже приготоване приблизно три-п'ять днів. Для тривалого зберігання без холодильника м'ясо потрібно пересипати сіллю, а перед вживанням добре промити водою.

За таким же принципом зберігається сира риба та всі морепродукти. Однак для продовження терміну придатності риби відріжте їй голову, адже псується вона саме з неї.

Ковбасні вироби

Сосиски та сардельки в рідному пакуванні можуть лежати без холодильника до двох тижнів, а відкритими - не довше одного.

Серед усіх м'ясних виробів найдовше зберігається напівкопчена ковбаса - до 12 діб. Якщо цей термін уже сплив, розведіть сіль у воді, змочіть рушник, замотайте ковбасу й перекладіть у прохолодне місце.

Найдовше буде зберігатися копчена ковбаса (фото: Freepik)

Овочі, фрукти та зелень

Гриби збережуть свіжість до п'яти діб. Хорошим рішенням стане обгорнути їх папером, а потім поліетиленом. Зелень і листя салату залишаться свіжими протягом чотирьох діб, якщо їх зберігати сухими в закритому пластиковому пакеті.

Більшість фруктів так само не пролежать довше трьох-чотирьох днів, проте виноград, гарбуз, шпинат, селера, салат качанний будуть свіжими 10-14 днів.

Молочні продукти

Під час тривалих відключень зі зберіганням молочних продуктів варто бути дуже уважними, адже отруєння ними є дуже небезпечним для людини. Норми зберігання молочних продуктів обмежуються тижнем,

Деякі види твердих сирів можна зберігати до двох тижнів. Це залежить від способу їх приготування.

Якщо вам потрібно продовжити життя молока, прокип'ятіть його з невеликою кількістю соди. Сир можна загорнути в лляну тканину, просочену солоною водою. Потім перекладіть сир у пергамент і в прохолодне місце. Так він пролежить три дні.

Окремі сорти твердих сирів можуть довго лежати без холодильника (фото: Freepik)

Сирі яйця

Можливо, ви здивуєтеся, але вони зберігаються чотири-п'ять тижнів. А от круто зварені, помиті чи з подряпинами на шкаралупі не більше одного.

Щоб перевірити свіжість яйця, потрібно опустити його в розчин солі. Якщо яйце свіже, то осяде на дно, а зіпсоване випливе на поверхню.