Как продлить жизнь холодильнику во время отключений света: действенные советы

Как продлить время холода?

Обычно холодильники работают в режиме скопления. То есть, после отключения света они отдают холод не сразу, а постепенно. Это означает, что время работы холодильника будет стабильным.

Если отключение длится достаточно долго, полной разморозки продуктов можно избежать. Следующий раз предварительно заморозьте воду в бутылках и при необходимости их можно положить в холодильник, тогда температура будет поддерживаться дальше.

Можно приобрести специальные аккумуляторы холода. В использовании они идентичны бутылкам с водой, но благодаря наличию микросхем удерживают нужную температуру дольше.

Так выглядят морозильные аккумуляторы (фото: prom.ua)

Кроме того, для сохранения холода не открывайте дверцу слишком часто или долго. Еще одной мерой пресечения станет проверка уплотнителей. Именно они отвечают за удержание температуры.

Сколько хранятся продукты без холодильника?

Свежее мясо

Сырое мясо можно хранить в холодильнике упакованным не более пяти дней, а уже приготовленное примерно три-пять дней. Для продолжительного хранения без холодильника мясо нужно пересыпать солью, а перед употреблением хорошо промыть водой.

По такому же принципу хранится сырая рыба и все морепродукты. Однако для продления срока годности рыбы отрежьте ей голову, ведь портится она именно из нее.

Колбасные изделия

Сосиски и сардельки в родной упаковке могут лежать без холодильника до двух недель, а открытыми - не дольше одной.

Среди всех мясных изделий дольше всего хранится полукопченая колбаса - до 12 суток. Если этот срок уже истек, разведите соль в воде, смочите полотенце, замотайте колбасу и переложите в прохладное место.

Дольше всего будет храниться копченая колбаса (фото: Freepik)

Овощи, фрукты и зелень

Грибы сохранят свежесть до пяти суток. Хорошим решением станет обернуть их бумагой, а затем полиэтиленом. Зелень и листья салата останутся свежими в течение четырех суток, если их хранить сухими в закрытом пластиковом пакете.

Большинство фруктов так же не пролежат дольше трех-четырех дней, однако виноград, тыква, шпинат, сельдерей, кочанный салат будут свежими 10-14 дней.

Молочные продукты

Во время длительных отключений с хранением молочных продуктов следует быть очень внимательными, ведь отравление ими очень опасно для человека. Нормы хранения молочных продуктов ограничиваются неделей,

Некоторые виды сыров можно хранить до двух недель. Это зависит от способа их приготовления.

Если вам нужно продлить жизнь молока, прокипятите его с небольшим количеством соды. Сыр можно завернуть в льняную ткань, пропитанную соленой водой. Затем переложите сыр в пергамент и в прохладное место. Так он пролежит три дня.

Отдельные сорта сыра могут долго лежать без холодильника (фото: Freepik)

Сырые яйца

Возможно, вы удивитесь, но они хранятся четыре-пять недель. А вот круто сваренные, помытые или с царапинами на скорлупе не больше одного.

Чтобы проверить свежесть яйца, необходимо опустить его в раствор соли. Если яйцо свежее, то осядет ко дну, а испорченное выплывет на поверхность.