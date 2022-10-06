Як продовжити життя букета у вазі. Тримайте хитрощі флористів

Букет квітів завжди порадує око у вашому будинку. Шкода, що рослини у вазі не можуть стояти довго. Якщо їх не доглядати належним чином, вони можуть швидко в'янути.

Ось кілька простих порад від експертів, які допоможуть вашим зрізаним квітам довше залишатися свіжими, пише Sante Plus.

Головна помилка

Найголовніша помилка, яку ви можете припустити з квітами – це тримати вазу поруч із фруктами.

Експерти сходяться на думці, що ви ніколи не повинні дозволяти своїм квітам квітнути поряд з деякими фруктами, такими як банани, груші та яблука.

Оскільки ці сорти знаходяться в процесі дозрівання, вони можуть вплинути на процес цвітіння через етилен, що виділяється ними.

Тоді старіння пелюсток буде передчасним. Заберіть вазу з фруктами трохи далі від квітів.

Як зберегти букет свіжим довше

Оцет та цукор

Перед тим, як поставити букет у вазу, змішайте дві столові ложки яблучного оцту та дві столові ложки цукру у чистій воді у вазі. Не забувайте міняти цю воду щодня: ваші квіти залишаться красивими, здоровими та сяючими.

Декілька порад для троянд у вазі

Ніколи не використовуйте воду з-під крана для квітів у вазі. Під час підготовки води для квітів рекомендується дати їй кілька годин очиститися, оскільки водопровідна вода містить хлор та фтор. Таким чином, дистильована вода краще підходить для збереження свіжості зрізаних кольорів.

Секрет продовження їхнього цвітіння полягає в тому, щоб звести до мінімуму ріст бактерій у воді.

Для цього у воду у вазі додайте кілька крапель горілки (або будь-якого прозорого спиртного напою) та чайну ложку цукру. Таким чином, алкоголь має антибактеріальну дію. Знову ж таки, бажано щодня міняти воду, знову вливаючи в неї таку ж кількість горілки та цукру.