Как продлить жизнь букета в вазе. Держите хитрости флористов

Букет цветов всегда порадует глаз в вашем доме. Жаль, что растения в вазе не могут стоять долго. Если за ними не ухаживать должным образом, они могут быстро увянуть.

Вот несколько простых советов от экспертов, которые помогут вашим срезанным цветам дольше оставаться свежими, пишет Sante Plus.

Главная ошибка

Самая главная ошибка, которую вы можете допустить с цветами - это держать вазу рядом с фруктами.

Эксперты сходятся во мнении, что вы никогда не должны позволять своим цветам цвести рядом с некоторыми фруктами, такими как бананы, груши и яблоки.

Поскольку эти сорта находятся в процессе созревания, они могут повлиять на процесс цветения из-за выделяемого ими газа этилена.

Тогда старение лепестков будет преждевременным. Уберите вазу с фруктами подальше от цветов.

Как сохранить букет свежим подольше

Уксус и сахар

Перед тем, как поставить букет в вазу, смешайте две столовые ложки яблочного уксуса и две столовые ложки сахара в чистой воде в вазе. Не забывайте менять эту воду каждый день: ваши цветы останутся красивыми, здоровыми и сияющими.

Несколько советов для роз в вазе

Никогда не используйте воду из-под крана для цветов в вазе. При подготовке воды для цветов рекомендуется дать ей несколько часов очиститься, так как водопроводная вода содержит хлор и фтор. Таким образом, дистиллированная вода гораздо лучше подходит для сохранения свежести срезанных цветов.

Секрет продления их цветения заключается в том, чтобы свести к минимуму рост бактерий в воде.

Для этого в воду в вазе добавьте несколько капель водки (или любого прозрачного спиртного напитка) и чайную ложку сахара. Таким образом, алкоголь оказывает антибактериальное действие. Опять же, желательно ежедневно менять воду, снова вливая в нее такое же количество водки и сахара.