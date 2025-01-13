Як продовжити роботу батареї iPhone: 10 корисних порад

Смартфони стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, і довгий термін роботи акумулятора - одна з найбільш затребуваних характеристик. Однак навіть найпотужніша батарея з часом починає розряджатися швидше.

Про 10 простих, але ефективних порад, які допоможуть вам значно подовжити час роботи iPhone без підзарядки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на вебсайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаній з продукцією Apple.

Вимкнення віддзеркалення iPhone

Віддзеркалення iPhone дає змогу керувати вашим iPhone з Mac, і коли цю функцію ввімкнено, сповіщення з iPhone відображаються на екрані Mac, навіть якщо ваш смартфон захований. Коли ця функція активно використовується, вона може бути корисною, але між Mac і iPhone встановлюється з'єднання для передавання повідомлень.

Якщо ви не використовуєте віддзеркалення iPhone, варто вимкнути цю функцію. Для цього перейдіть у "Налаштування", "Основні", "AirPlay і безперервність" і натисніть "Редагувати". Потім видаліть ті Mac, з якими ваш iPhone підключається.

Вимкніть віддзеркалення на iPhone (фото: MacRumors)

Будьте уважні до використання Apple Intelligence

На моделях iPhone 15 Pro та iPhone 16 Apple Intelligence може суттєво вплинути на час роботи батареї. Обробка таких функцій, як Genmoji, Image Playground і Writing Tools, відбувається повністю на пристрої.

В одному з тестів, коли протягом години використовувалася функція створення емодзі Genmoji, батарея iPhone 16 Pro Max розрядилася на 50 відсотків, тож майте це на увазі. Якщо вам потрібно, щоб батарея довго працювала, уникайте генерації зображень за допомогою Apple Intelligence.

Apple Intelligence (фото: MacRumors)

Використовуйте темний режим, коли це можливо

На дисплеях OLED iPhone увімкнення темного режиму допомагає зберегти заряд батареї, оскільки під час відображення темних пікселів споживання енергії знижується. Увімкнення темного режиму на вулиці в сонячний день може істотно заощадити заряд батареї.

Низький рівень яскравості у світлому режимі використовує стільки ж енергії, скільки й високий рівень яскравості в темному режимі, тож темний режим може заощадити батарею навіть за високої яскравості.

Коли ви перебуваєте в місці з тьмяним освітленням і яскравість екрана нижча, увімкнення темного режиму не заощадить так багато енергії, але все одно споживає трохи менше потужності.

З iOS 18 з'явилася можливість встановити темний варіант іконок, який робить їх темнішими, коли ввімкнено темний режим (або завжди, якщо вам так зручніше). Такі іконки менш дратують очі, коли ввімкнено темний режим, і це може заощадити трохи більше заряду батареї.

Крім темного режиму, намагайтеся тримати яскравість екрана на мінімальному комфортному рівні, оскільки це також допоможе заощадити заряд батареї. Ви можете швидко налаштувати яскравість через Центр управління.

Темний режим на iPhone (фото: MacRumors)

Підключайтеся до Wi-Fi, коли це можливо

Щоразу, коли ви перебуваєте в місці з доступним Wi-Fi, краще використовувати його замість мобільного зв'язку.

Wi-Fi використовує менше енергії, ніж мобільний зв'язок, а стільникове з'єднання може бути однією з головних причин швидкого розряду батареї.

Якщо ви перебуваєте в місці з поганим сигналом або взагалі без сигналу, спробуйте ввімкнути режим "У літаку". Коли ваш iPhone постійно шукає найкращий стільниковий сигнал, це негативно позначається на часі роботи батареї.

Підключайтеся до Wi-Fi за будь-якої можливості (фото: MacRumors)

Вимкніть тактильну віддачу клавіатури

Тактильна віддача на клавіатурі iPhone приємно відчувається під час натискання на екранні клавіші, але вона також витрачає заряд батареї.

Ви можете вимкнути її, перейшовши в "Налаштування", "Звуки і тактильні відчуття", "Віддача клавіатури" і відключивши тактильну віддачу.

Тактильна віддача клавіатури (фото: MacRumors)

Налаштуйте режими фокусу і заплановані зведення

У більшості з нас є безліч сповіщень протягом дня, і постійні сповіщення та активація екрана iPhone можуть значно скоротити час роботи батареї.

Якщо ви ще цього не зробили, налаштування режимів фокусу допоможе адаптувати сповіщення під вашу діяльність. Наприклад, якщо ви вдома, ви можете налаштувати режим "Особистий", щоб фільтрувати робочі сповіщення, а на роботі - режим, який виключає сповіщення від ігор та інших застосунків, непотрібних у робочий час.

Режими фокусу повністю налаштовуються, тож ви можете вибрати, які додатки і люди можуть з вами зв'язуватися в кожному режимі. Також є опції для фільтрації окремих електронних листів, повідомлень, календарів та інших повідомлень.

Для iPhone, що підтримують Apple Intelligence, Apple додала режим "Зниження переривань", який інтелектуально фільтрує неважливі сповіщення, залишаючи тільки те, що потрібно побачити відразу. Якщо ви не хочете возитися з налаштуваннями режимів фокусу, це хороший варіант.

Врахуйте, що під час використання режиму фокусу ви все одно отримаєте всі сповіщення після закінчення роботи режиму, але вони будуть подані у вигляді одного повідомлення, а не кількох. Режими фокусу можна налаштувати в розділі "Фокус" у додатку "Налаштування".

На ту саму тему, налаштуйте "Заплановане зведення" для будь-яких додатків, які надсилають вам неважливі сповіщення. Заплановане зведення збирає всі сповіщення і надсилає їх вам один або два рази на день.

Ви можете ввімкнути Заплановане зведення для застосунків у розділі "Повідомлення" в налаштуваннях.

Режим фокусу і заплановані зведення (фото: MacRumors)

Використовуйте офлайн-карти

У місцях з відсутністю сигналу або з низьким рівнем стільникового зв'язку офлайн-карти можуть виявитися справжньою допомогою. Коли ви їдете або йдете в похід у локацію з поганим сигналом, скачайте мапу, щоб мати доступ до всіх карт і покрокових маршрутів без підключення до мережі.

Офлайн-карти - хороша опція для використання з режимом "У літаку" в місцях, де сигнал стільникового зв'язку нестабільний.

Офлайн-карти (фото: MacRumors)

Автоматизуйте режим низького енергоспоживання

Увімкнення режиму низького енергоспоживання - це найочевидніший спосіб заощадити заряд батареї на вашому пристрої, і буде корисно автоматизувати його, щоб він вмикався при досягненні певного відсотка заряду.

Apple запропонує вам увімкнути режим низького енергоспоживання, коли заряд батареї сягне 20 відсотків, але часто буває корисно увімкнути його і раніше.

Щоб налаштувати ярлик для режиму низького енергоспоживання, відкрийте додаток "Команди" і створіть нову автоматизацію. Далі, знайдіть "Рівень заряду батареї" і виберіть цільовий відсоток заряду. Натисніть "Далі", знайдіть "Режим низького енергоспоживання" і виберіть його.

Це дасть змогу автоматично вмикати режим низького енергоспоживання, коли заряд батареї досягне заданого рівня.

Режим низького енергоспоживання (фото: MacRumors)

Вимкніть відстеження фітнес-активності

Ваш iPhone має функцію відстеження фітнес-активності, яка зберігає дані про рухи, щоб оцінити ваші рухи тіла, мобільність, кількість кроків, пройдені поверхи та багато іншого. Якщо у вас є Apple Watch або інший фітнес-трекер, вам не потрібно використовувати це налаштування, і воно може додатково витрачати заряд батареї.

Щоб вимкнути цю функцію, відкрийте застосунок "Налаштування" і перейдіть у розділ "Конфіденційність і безпека", "Рух і фітнес", потім вимкніть налаштування "Відстеження фітнес-активності".

Відстеження фітнес-активності (фото: MacRumors)

Перевірте налаштування доступу додатків

Багато додатків запитують доступ, який їм не потрібен і, ймовірно, не повинен їм надаватися.

Програми, які використовують Bluetooth або Геолокацію без нагальної потреби, можуть значно витрачати заряд батареї, тому рекомендується перевірити налаштування всіх застосунків як з погляду збереження заряду батареї, так і з погляду конфіденційності.

Геолокація

Налаштування, Конфіденційність і безпека, Служби геолокації.

Bluetooth

Налаштування, Конфіденційність і безпека, Bluetooth.

У кожному з цих розділів вимкніть доступ для додатків, яким ці дані не потрібні. Наприклад, додатки, які з'єднуються з пристроями у вашому домі через Bluetooth, справді потребують цього, але такі додатки, як Waze, Facebook і YouTube, часто не потребують доступу до Bluetooth.

Також корисно вимкнути оновлення додатків у фоновому режимі для тих додатків, яким не потрібно оновлюватися у фоновому режимі. Перейдіть у Налаштування, Основні, Оновлення додатків у фоновому режимі, щоб перевірити налаштування.

Налаштування доступу додатків (фото: MacRumors)