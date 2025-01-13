iPhone быстро разряжается? 10 полезных советов, которые продлят его работу

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и долгий срок работы аккумулятора - одна из самых востребованных характеристик. Однако даже самая мощная батарея со временем начинает разряжаться быстрее.

Про 10 простых, но эффективных советов, которые помогут вам значительно продлить время работы iPhone без подзарядки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Отключение зеркалирования iPhone

Зеркалирование iPhone позволяет управлять вашим iPhone с Mac, и когда эта функция включена, уведомления с iPhone отображаются на экране Mac, даже если ваш смартфон спрятан. Когда эта функция активно используется, она может быть полезной, но между Mac и iPhone устанавливается соединение для передачи уведомлений.

Если вы не используете зеркалирование iPhone, стоит отключить эту функцию. Для этого перейдите в "Настройки", “Основные”, “AirPlay и непрерывность" и нажмите "Редактировать". Затем удалите те Mac, с которыми ваш iPhone подключается.

Отключите зеркалирования на iPhone (фото: MacRumors)

Будьте внимательны к использованию Apple Intelligence

На моделях iPhone 15 Pro и iPhone 16 Apple Intelligence может существенно повлиять на время работы батареи. Обработка таких функций, как Genmoji, Image Playground и Writing Tools, происходит полностью на устройстве.

В одном из тестов, когда в течение часа использовалась функция создания эмодзи Genmoji, батарея iPhone 16 Pro Max разрядилась на 50 процентов, так что имейте это в виду. Если вам нужно, чтобы батарея долго работала, избегайте генерации изображений с помощью Apple Intelligence.

Apple Intelligence (фото: MacRumors)

Используйте темный режим, когда это возможно

На дисплеях OLED iPhone включение темного режима помогает сохранить заряд батареи, так как при отображении темных пикселей потребление энергии снижается. Включение темного режима на улице в солнечный день может существенно сэкономить заряд батареи.

Низкий уровень яркости в светлом режиме использует столько же энергии, сколько и высокий уровень яркости в темном режиме, так что темный режим может сэкономить батарею даже при высокой яркости.

Когда вы находитесь в месте с тусклым освещением и яркость экрана ниже, включение темного режима не сэкономит так много энергии, но все равно потребляет немного меньше мощности.

С iOS 18 появилась возможность установить темный вариант иконок, который делает их темнее, когда включен темный режим (или всегда, если вам так удобнее). Такие иконки менее раздражают глаза, когда включен темный режим, и это может сэкономить немного больше заряда батареи.

Кроме темного режима, старайтесь держать яркость экрана на минимальном комфортном уровне, поскольку это также поможет сэкономить заряд батареи. Вы можете быстро настроить яркость через Центр управления.

Темный режим на iPhone (фото: MacRumors)

Подключайтесь к Wi-Fi, когда это возможно

Каждый раз, когда вы находитесь в месте с доступным Wi-Fi, лучше использовать его вместо мобильной связи.

Wi-Fi использует меньше энергии, чем мобильная связь, а сотовое соединение может быть одной из главных причин быстрого разряда батареи.

Если вы находитесь в месте с плохим сигналом или вообще без сигнала, попробуйте включить режим "В самолете". Когда ваш iPhone постоянно ищет лучший сотовый сигнал, это негативно сказывается на времени работы батареи.

Подключайтесь к Wi-Fi при любой возможности (фото: MacRumors)

Отключите тактильную отдачу клавиатуры

Тактильная отдача на клавиатуре iPhone приятно ощущается при нажатии на экранные клавиши, но она также расходует заряд батареи.

Вы можете отключить ее, перейдя в “Настройки”, “Звуки и тактильные ощущения”, “Отдача клавиатуры” и отключив тактильную отдачу.

Тактильная отдача клавиатуры (фото: MacRumors)

Настройте режимы фокуса и запланированные сводки

У большинства из нас есть множество уведомлений в течение дня, и постоянные оповещения и активация экрана iPhone могут значительно сократить время работы батареи.

Если вы еще этого не сделали, настройка режимов фокуса поможет адаптировать уведомления под вашу деятельность. Например, если вы дома, вы можете настроить режим "Личный", чтобы фильтровать рабочие уведомления, а на работе - режим, который исключает уведомления от игр и других приложений, не нужных в рабочее время.

Режимы фокуса полностью настраиваемы, так что вы можете выбрать, какие приложения и люди могут с вами связываться в каждом режиме. Также есть опции для фильтрации отдельных электронных писем, сообщений, календарей и других уведомлений.

Для iPhone, поддерживающих Apple Intelligence, Apple добавила режим "Снижение прерываний", который интеллектуально фильтрует неважные уведомления, оставляя только то, что нужно увидеть сразу. Если вы не хотите возиться с настройками режимов фокуса, это хороший вариант.

Учтите, что при использовании режима фокуса вы все равно получите все уведомления по окончании работы режима, но они будут представлены в виде одного сообщения, а не нескольких. Режимы фокуса можно настроить в разделе "Фокус" в приложении "Настройки".

На ту же тему, настройте “Запланированная сводка” для любых приложений, которые отправляют вам неважные уведомления. Запланированная сводка собирает все уведомления и отправляет их вам один или два раза в день.

Вы можете включить "Запланированную сводку" для приложений в разделе "Уведомления" в настройках.

Режим фокуса и запланированные сводки (фото: MacRumors)

Используйте офлайн-карты

В местах с отсутствием сигнала или с низким уровнем сотовой связи офлайн-карты могут оказаться настоящей помощью. Когда вы едете или идете в поход в локацию с плохим сигналом, скачайте карту, чтобы иметь доступ ко всем картам и пошаговым маршрутам без подключения к сети.

Офлайн-карты - хорошая опция для использования с режимом "В самолете" в местах, где сигнал сотовой связи нестабилен.

Офлайн-карты (фото: MacRumors)

Автоматизируйте режим низкого энергопотребления

Включение режима низкого энергопотребления - это самый очевидный способ сэкономить заряд батареи на вашем устройстве, и будет полезно автоматизировать его, чтобы он включался при достижении определенного процента заряда.

Apple предложит вам включить режим низкого энергопотребления, когда заряд батареи достигнет 20 процентов, но часто бывает полезно включить его и раньше.

Чтобы настроить ярлык для режима низкого энергопотребления, откройте приложение "Команды" и создайте новую автоматизацию. Далее, найдите "Уровень заряда батареи" и выберите целевой процент заряда. Нажмите "Далее", найдите "Режим низкого энергопотребления" и выберите его.

Это позволит автоматически включать режим низкого энергопотребления, когда заряд батареи достигнет заданного уровня.

Режим низкого энергопотребления (фото: MacRumors)

Отключите отслеживание фитнес-активности

Ваш ‌iPhone‌ имеет функцию отслеживания фитнес-активности, которая сохраняет данные о движениях, чтобы оценить ваши движения тела, мобильность, количество шагов, пройденные этажи и многое другое. Если у вас есть Apple Watch или другой фитнес-трекер, вам не нужно использовать эту настройку, и она может дополнительно расходовать заряд батареи.

Чтобы отключить эту функцию, откройте приложение "Настройки" и перейдите в раздел "Конфиденциальность и безопасность", "Движение и фитнес", затем выключите настройку "Отслеживание фитнес-активности".

Отслеживание фитнес-активности (фото: MacRumors)

Проверьте настройки доступа приложений

Многие приложения запрашивают доступ, который им не нужен и, вероятно, не должен им предоставляться.

Программы, которые используют Bluetooth или Геолокацию без необходимости, могут значительно расходовать заряд батареи, поэтому рекомендуется проверить настройки всех приложений как с точки зрения сохранения заряда батареи, так и с точки зрения конфиденциальности.

Геолокация: Настройки, Конфиденциальность и безопасность, Службы геолокации

Настройки, Конфиденциальность и безопасность, Службы геолокации Bluetooth: Настройки, Конфиденциальность и безопасность, Bluetooth

В каждом из этих разделов выключите доступ для приложений, которым эти данные не нужны. Например, приложения, которые соединяются с устройствами в вашем доме через Bluetooth, действительно нуждаются в этом, но такие приложения, как Waze, Facebook и YouTube, зачастую не требуют доступа к Bluetooth.

Также полезно отключить обновление приложений в фоновом режиме для тех, которым не нужно обновляться в фоне. Перейдите в "Настройки", "Основные", "Обновление приложений в фоновом режиме", чтобы проверить настройки.

Настройки доступа приложений (фото: MacRumors)