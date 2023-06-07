Як привчити дитину їсти більше фруктів та овочів: поради від педіатра

Будьте прикладом

Важливо подавати хороший приклад дитині, самим дотримуючись здорового харчування. Включіть фрукти та овочі в раціон, і ваша дитина з великою ймовірністю наслідує ваш приклад.

Почніть якомога раніше

Ніколи не пізно познайомити дитину із фруктами та овочами. Коли дитина стане достатньо дорослою, щоб почати їсти тверду їжу додайте різноманітних фруктів та овочів до її раціону.

Пропонуйте безліч варіантів

Діти з великою ймовірністю будуть їсти фрукти та овочі, якщо вони мають вибір з різних варіантів. Пропонуйте різні кольори та смаки.

Грайте

Заохочуйте дитину пробувати фрукти та овочі, в розважальній формі. Спробуйте нарізати продукти кумедної форми або використовувати їх для приготування корисного салату.

Готуйте разом

Коли ваша дитина готує разом з вами, вона з великою ймовірністю це з'їсть. Заохочуйте малюка вибирати фрукти та овочі для приготування страв та закусок.

Не змушуйте їсти

Важливо заохочувати дитину їсти фрукти та овочі, але в жодному разі не змушувати. Не потрібно примушувати дитину їсти те, що їй не подобається, інакше можуть з'явитися негативні асоціації зі здоровою їжею.

Будьте терплячі

Дітям може знадобитися час, щоб розвинути смак до овочів та фруктів. Будьте терплячими та продовжуйте пропонувати різні варіанти, і ваша дитина зрештою розвине смак до здорової їжі.