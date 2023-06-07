Як привчити дитину їсти більше фруктів та овочів: поради від педіатра

Всі знають: дитину потрібно годувати не лише смачною, а й корисною та різноманітною їжею. Однак часто відмовляються від такої їжі, а примус навпаки викликає відразу від цих продуктів.
Про те, як можна привчити дитину їсти овочі та фрукти, розповів педіатр Ігор Мельник на своїй сторінці в Instagram.
Важливо подавати хороший приклад дитині, самим дотримуючись здорового харчування. Включіть фрукти та овочі в раціон, і ваша дитина з великою ймовірністю наслідує ваш приклад.
Ніколи не пізно познайомити дитину із фруктами та овочами. Коли дитина стане достатньо дорослою, щоб почати їсти тверду їжу додайте різноманітних фруктів та овочів до її раціону.
Діти з великою ймовірністю будуть їсти фрукти та овочі, якщо вони мають вибір з різних варіантів. Пропонуйте різні кольори та смаки.
Заохочуйте дитину пробувати фрукти та овочі, в розважальній формі. Спробуйте нарізати продукти кумедної форми або використовувати їх для приготування корисного салату.
Коли ваша дитина готує разом з вами, вона з великою ймовірністю це з'їсть. Заохочуйте малюка вибирати фрукти та овочі для приготування страв та закусок.
Важливо заохочувати дитину їсти фрукти та овочі, але в жодному разі не змушувати. Не потрібно примушувати дитину їсти те, що їй не подобається, інакше можуть з'явитися негативні асоціації зі здоровою їжею.
Дітям може знадобитися час, щоб розвинути смак до овочів та фруктів. Будьте терплячими та продовжуйте пропонувати різні варіанти, і ваша дитина зрештою розвине смак до здорової їжі.
Раніше ми писали три гірші помилки в харчуванні дитини, які шкодять здоров'ю.
Читайте також, 10 золотих правил, щоб дитина ніколи не хворіла.