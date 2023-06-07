Как приучить ребенка есть больше фруктов и овощей: советы от педиатра

Все знают: ребенка нужно кормить не только вкусной, но и полезной и разнообразной пищей. Однако часто отказываются от такой пищи, а принуждение наоборот вызывает отвращение от этих продуктов.
О том, как можно приучить ребенка есть овощей и фруктов, рассказал педиатр Игорь Мельник на своей странице в Instagram.
Важно подавать хороший пример ребенку, самым придерживаясь здорового питания. Включите фрукты и овощи в свои блюда и закуски, и ваш ребенок с большой вероятностью последует вашему примеру.
Никогда не поздно познакомить ребенка с фруктами и овощами. Когда ребенок станет достаточно взрослым, чтобы начать есть твердую пищу добавьте разнообразных фруктов и овощей в его рацион.
Дети с большой вероятностью будут есть фрукты и овощи, если у них есть выбор из множества вариантов. Предлагайте разные цвета и вкусы.
Поощряйте ребенка пробовать фрукты и овощи, играя. Попробуйте нарезать продукты забавной формы или использовать их для приготовления красочного салата.
Когда ваш ребенок готовит вместе с вами, он с большой вероятностью это съест. Поощряйте малыша выбирать фрукты и овощи для приготовления блюд и закусок.
Важно поощрять ребенка кушать фрукты и овощи, но ни в коем случае не заставлять. Не нужно принуждать ребенка есть то, что ему не нравится, иначе могут появиться негативные ассоциации со здоровой пищей.
Детям может понадобиться время, чтобы развить вкус к овощам и фруктам. Будьте терпеливы и продолжайте предлагать различные варианты, и ваш ребенок в конечном итоге разовьет вкус к здоровой пище.
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