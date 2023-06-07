Как приучить ребенка есть больше фруктов и овощей: советы от педиатра

Будьте примером

Важно подавать хороший пример ребенку, самым придерживаясь здорового питания. Включите фрукты и овощи в свои блюда и закуски, и ваш ребенок с большой вероятностью последует вашему примеру.

Начните как можно раньше

Никогда не поздно познакомить ребенка с фруктами и овощами. Когда ребенок станет достаточно взрослым, чтобы начать есть твердую пищу добавьте разнообразных фруктов и овощей в его рацион.

Предлагайте множество вариантов

Дети с большой вероятностью будут есть фрукты и овощи, если у них есть выбор из множества вариантов. Предлагайте разные цвета и вкусы.

Играйте

Поощряйте ребенка пробовать фрукты и овощи, играя. Попробуйте нарезать продукты забавной формы или использовать их для приготовления красочного салата.

Готовьте вместе

Когда ваш ребенок готовит вместе с вами, он с большой вероятностью это съест. Поощряйте малыша выбирать фрукты и овощи для приготовления блюд и закусок.

Не заставляйте есть

Важно поощрять ребенка кушать фрукты и овощи, но ни в коем случае не заставлять. Не нужно принуждать ребенка есть то, что ему не нравится, иначе могут появиться негативные ассоциации со здоровой пищей.

Будьте терпеливы

Детям может понадобиться время, чтобы развить вкус к овощам и фруктам. Будьте терпеливы и продолжайте предлагать различные варианты, и ваш ребенок в конечном итоге разовьет вкус к здоровой пище.