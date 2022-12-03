Як пришвидшити дозрівання авокадо: можна буде їсти вже через 2 хвилини

Авокадо - смачний і здоровий продукт, який потрібно щодня вживати. Часто трапляється, коли в магазині можна придбати незрілий авокадо. Однак, не варто розчаровуватись, адже можна швидко прискорити його дозрівання.

Чим корисний авокадо

Авокадо має багато корисних властивостей, тому його називають суперпродуктом. Такий продукт багатий поживними речовинами, такими як вітамін Е, С, В6, мідь або навіть фолієва кислота. Також він є джерелом антиоксидантів і протизапальних сполук.

Окрім того, авокадо сприяє здоров’ю кишечника, а також підтримує здорову вагу тіла.

Як прискорити дозрівання авокадо

Допоможе мікрохвильовка

Щоб прискорити дозрівання авокадо, необхідно дотримуватись такої інструкції:

Спочатку потрібно добре вимити авокадо;

Далі проколоти його ножем, виделкою або зубочисткою. Отвори потрібно зробити по всій поверхні авокадо;

Розріжте його навпіл і видаліть кісточку;.

Потім загорніть кожну половинку в плівку, придатну для мікрохвильової печі;

Встановіть мікрохвильову піч на низьку температуру та поставте на 30 секунд;

Коли він стане м’яким, вийміть його та помістіть загорнуті половинки під холодну проточну воду.

Зазначається, що цей спосіб найкраще працює, коли авокадо майже дозріло. Тобто він не повинен бути твердим, як камінь.

Використайте духовку

Метод духовки та фольги є одним із найефективніших, якщо вам потрібно з’їсти авокадо відразу. Однак такий спосіб може дещо вплинути на смак і текстуру авокадо. Зокрема, необхідно:

Розігріти духовку до 90°C;

Загорнути авокадо в пергаментний папір, потім в алюмінієву фольгу і покласти у форму для запікання;

Поставте в духовку на 10 хвилин або поки плід не дозріє (тривалість залежить від ступеня зрілості авокадо);

Розгорніть авокадо і покладіть його в холодильник на кілька хвилин, перш ніж їсти.

Банановий трюк для дозрівання авокадо

Якщо ви не надто поспішаєте і можете почекати ще день-два, то можна покласти авокадо поруч із бананом або помістити в паперовий/ поліетиленовий пакет, щоб пришвидшити процес.

Ви також можете загорнути своє авокадо в газету, щоб він дозрів лише через кілька днів. Тоді він буде виробляти етилен - газ, який дозволяє йому дозріти.