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Як припинити думати, що у тебе нічого не вийде

Як припинити в собі сумніватися (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Часто ми маємо в собі певні сумніви, що стосуються наших вмінь, навичок на роботі, талантів і так далі. Все це нас гальмує на шляху до самореалізації і ці страхи можна назвати одним словом - сумніви.

Про те, як припинити думати, що у тебе нічого не вийде, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний блог у Instagram Mentoly.

Як припинити сумніватися у собі 

Якщо ви хоч раз допускали думку: “Мене ніхто не буде любити” або “В мене нічого не вийде” - це яскравий приклад надмірного узагальнення.

 Надмірне узагальнення - це тип когнітивного спотворення, коли людина припускає, що негативний досвід однієї події в минулому гарантує, що всі інші спроби будуть такими самими:

  • припускаєте лише найгірше: “Як завжди все піде не за планом, ми не встигнемо»
  • впевнені, що майбутні спроби закінчаться невдачею: “Я не пройшов співбесіду, мене ніколи не візьмуть на роботу”
  • негативні саморозмови: "Я недостатньо хороший" або "Я ніколи не зміг би цього зробити".

Як припинити думати, що у тебе нічого не вийде (фото: Freepik)

Зупинити надмірне узагальнення можна через такі прості техніки, як рефреймінг думок та зосередження на конкретних ситуаціях. Замість: "Я завжди роблю все неправильно, ніколи не виходить" Рефреймінг: "Іноді у мене виникають труднощі, але я можу вчитися і розвиватися. Кожна помилка - це можливість вдосконалитися, а не підтвердження моєї загальної неспроможності".

Зосередження на конкретних ситуаціях: Замість загальних тверджень фокусуватися на конкретних випадках та деталях. Замість "Я лінива людина, у мене нічого не виходить" Зосередження: "Де саме з'являєтесь втрата енергії? Займаючись якою справою я зустрічаюсь з опором і мені треба себе примушувати? Що саме не виходить?".

Справитись з надмірним узагальненням можна самостійно, але часто це робиться в контексті когнітивно-поведінкової терапії з кваліфікованим терапевтом. 

Працюючи з фахівцем ви можете навчитися визначати та змінювати схильність до надмірного узагальнення. Терапевт може допомогти з позитивним рефреймінгом і зменшити шкідливий вплив надмірного узагальнення на ваше життя.

Раніше ми розповідали про те, чи можна одночасно кохати двох людей.

Також читайте наш матеріал про те, чи нормально, коли жінка хоче мати забезпеченого чоловіка.

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