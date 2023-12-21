Часто ми маємо в собі певні сумніви, що стосуються наших вмінь, навичок на роботі, талантів і так далі. Все це нас гальмує на шляху до самореалізації і ці страхи можна назвати одним словом - сумніви.
Про те, як припинити думати, що у тебе нічого не вийде, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний блог у Instagram Mentoly.
Якщо ви хоч раз допускали думку: “Мене ніхто не буде любити” або “В мене нічого не вийде” - це яскравий приклад надмірного узагальнення.
Надмірне узагальнення - це тип когнітивного спотворення, коли людина припускає, що негативний досвід однієї події в минулому гарантує, що всі інші спроби будуть такими самими:
Як припинити думати, що у тебе нічого не вийде (фото: Freepik)
Зупинити надмірне узагальнення можна через такі прості техніки, як рефреймінг думок та зосередження на конкретних ситуаціях. Замість: "Я завжди роблю все неправильно, ніколи не виходить" Рефреймінг: "Іноді у мене виникають труднощі, але я можу вчитися і розвиватися. Кожна помилка - це можливість вдосконалитися, а не підтвердження моєї загальної неспроможності".
Зосередження на конкретних ситуаціях: Замість загальних тверджень фокусуватися на конкретних випадках та деталях. Замість "Я лінива людина, у мене нічого не виходить" Зосередження: "Де саме з'являєтесь втрата енергії? Займаючись якою справою я зустрічаюсь з опором і мені треба себе примушувати? Що саме не виходить?".
Справитись з надмірним узагальненням можна самостійно, але часто це робиться в контексті когнітивно-поведінкової терапії з кваліфікованим терапевтом.
Працюючи з фахівцем ви можете навчитися визначати та змінювати схильність до надмірного узагальнення. Терапевт може допомогти з позитивним рефреймінгом і зменшити шкідливий вплив надмірного узагальнення на ваше життя.
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