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Как перестать думать, что у тебя ничего не получится

Как прекратить в себе сомневаться (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Часто у нас есть определенные сомнения, касающиеся наших умений, навыков на работе, талантов и так далее. Все это нас тормозит на пути к самореализации и эти страхи можно назвать одним словом - сомнения.

О том, как перестать думать, что у тебя ничего не получится, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический блог в Instagram Mentoly.

Как прекратить сомневаться в себе

Если вы хоть раз допускали мысль: "Меня никто не будет любить" или "У меня ничего не получится" - это яркий пример чрезмерного обобщения.

Чрезмерное обобщение - это тип когнитивного искажения, когда человек предполагает, что отрицательный опыт одного события в прошлом гарантирует, что все остальные попытки будут такими же:

  • предполагаете только самое худшее: "Как всегда все пойдет не по плану, мы не успеем"
  • уверены, что предстоящие попытки закончатся неудачей: "Я не прошел собеседование, меня никогда не возьмут на работу"
  • отрицательные саморазговоры: "Я недостаточно хорош" или "Я никогда не смог бы этого сделать".

Как перестать думать, что у тебя ничего не получится (фото: Freepik)

Остановить чрезмерное обобщение можно через такие простые техники, как рефрейминг мнений и сосредоточение на конкретных ситуациях. Вместо: "Я всегда делаю все неправильно, никогда не получается" Рефрейминг: "Иногда у меня возникают трудности, но я могу учиться и развиваться. Каждая ошибка - это возможность усовершенствоваться, а не подтверждение моей общей несостоятельности".

Сосредоточение на конкретных ситуациях: вместо общих утверждений фокусироваться на конкретных случаях и деталях. Вместо "Я ленивый человек, у меня ничего не получается" Сосредоточение: "Где именно появляетесь потеря энергии? Занимаясь каким делом я встречаюсь с сопротивлением и мне нужно себя принуждать? Что именно не получается?".

Справиться с чрезмерным обобщением можно самостоятельно, но это часто делается в контексте когнитивно-поведенческой терапии с квалифицированным терапевтом.

Работая со специалистом, вы можете научиться определять и изменять склонность к чрезмерному обобщению. Терапевт может помочь с положительным рефреймингом и уменьшить вредное влияние чрезмерного обобщения на вашу жизнь.

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