Як прикрасити паску, щоб вона виглядала як із Pinterest

Шоколадні цукерки та маршмелоу

Для яскравого оформлення використайте улюблені батончики, дрібний маршмелоу та макаруни. Додайте посипку з кольорових кульок - і паска заграє новими фарбами. Такий десерт особливо сподобається дітям.

Паска з шоколадними цукерками та маршмелоу (фото: 12kanal.com)

Смажені горішки та мигдальні пелюстки

Натуральні інгредієнти створюють атмосферу домашнього тепла. Золотисті горішки та тонкі пелюстки мигдалю чудово підходять до карамельної або шоколадної глазурі. Цей варіант особливо пасує прихильникам класичного стилю.

Паска зі смаженими горішками (фото: 12kanal.com)

Безе у вигляді фігурок

Різнокольорові безе у формі квітів, зірочок чи зайчиків додають пасці яскравості. Ще краще виглядає композиція у вигляді веселки. Такий варіант стане прикрасою не лише столу, а й великоднього кошика.

Паска з безе (фото: 12kanal.com)

Квіти, що можна їсти

Свіжі або сушені їстівні квіти перетворюють паску на справжній шедевр. Їх можна знайти у супермаркетах або спеціалізованих магазинах. Виглядає витончено та по-святковому.

Паска з їстівними квітами (фото: 12kanal.com)

Шоколадна глазур

Паска, повністю покрита блискучою шоколадною глазур’ю, виглядає надзвичайно апетитно. До неї пасуватимуть ягоди, горішки або декоративна стрічка. Такий варіант ідеальний для любителів насиченого смаку.

Паска з шоколадною глазур'ю (фото: 12kanal.com)

Пряники у формі символів

Маленькі пряники у вигляді яєць, курчат і великодніх зайців легко закріпити на верхівці паски. Можна також додати букви "ХВ" із глазурі. Така паска виглядатиме казково.

Паска з пряниками (фото: 12kanal.com)

Макаруни з начинкою

Ці вишукані французькі тістечка додають кольору та текстури. Оберіть декілька пастельних відтінків, і паска набуде елегантного вигляду. Для розкішного блиску використовуйте трохи харчового золота.

Паска з макарунами (фото: 12kanal.com)

Швейцарська меренга і кориця

Цей тип меренги добре тримає форму, не кришиться і має блискучу текстуру. Прикрасьте її паличками кориці - і отримаєте ароматну святкову класику. Ідеальне рішення для тих, хто цінує стиль і зручність.

Паска з меренгою та корицею (фото: 12kanal.com)

Свіжі ягоди на глазурі

Малина, чорниця або полуниця виглядають особливо святково на фоні білого чи шоколадного покриття. Щоб вони довше зберігали вигляд, покрийте їх прозорим гелем. Це поєднання естетики й смаку.

Паска зі свіжими ягодами (фото: 12kanal.com)