Як прикрасити дім до Нового 2023 року, щоб залучити удачу та багатство

Сімейні цінності

Кролик – сімейна тварина. Тому для прикрас підійде все, що може нагадувати про сімейні цінності. Наприклад, на ялинку можна повісити іграшки, які ви зберігаєте ще з дитинства або які вам дісталися у спадок та рідних. Можна навіть посадити м'які іграшки, яким дуже багато років або повісити фотографії вашої родини.

Бажано, щоб будинок прикрашала вся родина – залучіть до цього заняття дітей та старше покоління вашої родини. Діти можуть зробити прикраси власноруч.

Жодних кричущих відтінків

Яскраві кольори кролику не до смаку, тому варто прибрати все яскраво-червоне з інтер'єру. У пріоритеті у водяного Кролика – світлі тони, зелений, блакитний, ніжно-рожевий та пастельний фіолетовий. Можна додати білий, жовтий.

Також можна використовувати сріблясто-перлинні відтінки та чорні.

Як прикрасити будинок до Нового року Кролика (freepik com)

Домашній затишок

Дуже важливо, щоб усі прикраси були м'якими та затишними. Можна навіть зробити кілька зон – з подушками, пледами, м'якими іграшками та підсвітити їх гірляндами з теплими лампами чи свічками.

Астрологи рекомендують цей рік зустрічати в тихій та сімейній обстановці, з найближчими членами вашої родини. Не варто закочувати гучні вечірки.

Жодних хижаків, тільки коти та кролики

Простежте, щоб на новорічних прикрасах чи серед іграшок не було хижаків – тигра, леопарда, лева. Не варто використовувати й тих тварин, які мають яскравий принт. Це може кролику прийтись не до смаку.

А ось різні фігурки кролика у вигляді прикрас, скарбничок, м'які іграшки, статуетки – можна, у будь-якій кількості. Астрологи рекомендують поселити в будинку якомога більше різних кроликів – білого та чорного кольору.

Відмінною прикрасою стануть навіть чашки з кроликами, чайні коробки, аплікації, серветки та подушки. Їх можна розставити під ялинкою, посадити у м'який куточок і навіть поставити на стіл.

Благополуччя та процвітання принесе золотистий кролик, здоров'я – зелений чи болотний, для зміцнення романтичних стосунків – обирайте рожевий. Маленькі фігурки кроликів варто подарувати кожному члену сім'ї - як оберіг.

Якщо кроликів у вас обмаль, можна використовувати фігурки кота для прикраси будинку. У східному гороскопі рік Кролика - також рік Кота.

Як прикрасити будинок до Нового року Кролика (freepik com)

Все їстівне

Для кролика найкращими прикрасами стануть рослинні мотиви – шишки, горіхи, гілочки, фрукти. Якщо у вас декоративна ялинка, то поставте пару ялинових гілок у вазу або повісьте їх на стіни.

Багато зелені також має бути й на столі – салат, кріп, петрушка, зелена цибуля, морква, капуста, яблука. Шишки, горіхи та смаколики можна також повісити як прикраси на ялинку.