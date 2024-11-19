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Як приховати своє реальне місце розташування на iPhone: допоможе один трюк

Як приховати місце розташування на iPhone і захистити свою приватність (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Іноді у користувачів iPhone виникає необхідність приховати своє реальне місце розташування - будь то для захисту особистої інформації, тестування додатка або інших причин. На щастя, існує простий спосіб змінити дані геолокації без складних налаштувань.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors, який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.

Щоб приховати своє реальне місцезнаходження, вам знадобиться iPhone та iPad або два iPhone/iPad, зареєстровані у вашому обліковому записі Apple з увімкненою функцією "Локатор". Цей метод працює, вказуючи функції "Локатор" використовувати місце стаціонарного пристрою замість вашого iPhone.

Почніть з того, що залиште пристрій, який ви хочете використовувати як ваше місцезнаходження (наприклад, iPad), у вашому будинку або офісі. Потім візьміть свій iPhone і виконайте такі дії:

  • Відкрийте додаток "Локатор" та натисніть на вкладку "Я" внизу екрана
  • Прокрутіть вниз, щоб знайти "Використовувати цей iPhone як моє місцезнаходження" і переконайтеся, що він вимкнений
  • Візьміть інший пристрій Apple і відкрийте "Локатор"
  • Натисніть вкладку "Я", потім виберіть "Використовувати цей [пристрій] як моє місцезнаходження"

Як вимкнути своє місце розташування на iPhone (фото: MacRumors)

Увімкніть перемикач поруч із опцією “Поділитися моїм місцем розташування”. Тепер ваше загальне розташування буде показувати, де знаходиться цей пристрій, а не де ви насправді знаходитесь зі своїм iPhone.

Коли ви будете готові відновити звичайний обмін даними про місцезнаходження, просто поверніться у додаток "Локатор" на iPhone і знову увімкніть функцію "Використовувати цей iPhone як моє місцезнаходження"

Пам'ятайте, що цей трюк працює тільки до тих пір, поки ваш пристрій-приманка залишається на місці та увімкнено.

Раніше ми писали про корисні поради, за допомогою яких можна включити геолокацію на iPhone та поділитись нею з друзями.

А ще у нас є матеріал про 10 важливих порад, які допоможуть зберегти ваші дані в Інтернеті в безпеці.

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