Як увімкнути геолокацію на iPhone і поділитися нею з друзями: корисні поради

Геолокація на iPhone - це не просто зручний інструмент, а й спосіб завжди залишатися на зв'язку з близькими. Завдяки вбудованим функціям iOS, ви можете в два кліки поділитися своїм місцезнаходженням, будь то для зустрічі з друзями або забезпечення безпеки.

Про те, як включити геолокацію на iPhone і ефективно використовувати її можливості, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Додаток "Локатор"

Якщо ви користуєтеся iPhone і спілкуєтеся тільки з тими, хто також використовує цю модель смартфона, то додаток "Локатор" має сенс використовувати: він вбудований прямо в iOS та інші програмні платформи Apple.

Перш ніж ви зможете почати ділитися своїм місцезнаходженням з вашого iPhone, вам необхідно включити цю функцію на рівні iOS (якщо вона ще не включена) через "Конфіденційність та безпеку", "Служби місцезнаходження" в Налаштуваннях.

Після цього відкрийте додаток "Локатор" на вашому iPhone і на вкладці "Люди" ви можете натиснути "Почати ділитися місцем розташування", щоб знайти контакти. Якщо контакти вже є у списку, натисніть кнопку “+”, а потім “Поділитись моїм розташуванням”, щоб додати більше.

Коли ви обрали контакт, можете вирішити, як довго ділитися з ним своїм місцезнаходженням. У контактів також є така можливість, хоча двосторонній обмін з їхнього боку необов'язковий.

Будь-хто, хто ділиться з вами своїм місцем розташування, буде відображатися на карті. Торкніться будь-якого імені на вкладці "Люди", і ви зможете побачити поточний статус спільного доступу та вимкнути його, якщо вам це потрібно.

Ви також можете отримувати сповіщення про місцезнаходження з цієї вкладки: торкніться "Додати" в розділі "Сповіщення", потім "Повідомити мене", щоб налаштувати це. Ви матимете можливість отримувати повідомлення, коли хтось прибуває в певну точку, залишає певне місце або відсутній десь. Корисно, наприклад, для нагляду за дітьми.

У додатку "Локатор" можна обмежити загальний доступ (фото: Lifehacker)

Інші сторонні варіанти

Якщо у вас є сім'я та друзі на Android або ви не вражені пропозицією "Локатор", у вас є безліч інших шляхів, якими ви можете скористатися, коли справа доходить до обміну місцезнаходженням.

Google Maps (Android, iOS) - хороший вибір через безліч різних функцій, які він пропонує, і тому що більшість людей, швидше за все, вже встановили його. У Google Maps на iPhone натисніть на зображення профілю свого облікового запису (вгорі праворуч), потім виберіть "Обмін розташуванням".

Натисніть “Поділитися місцем розташування”, щоб почати ділитися, або, якщо ви вже налаштували це для одного або кількох контактів, натисніть “Нова дія”, щоб додати ще когось.

Ви можете поділитися своїм місцем розташування тимчасово (від години до доби) або доти, доки ви не відключите відправку вручну, і вибрані вами контакти отримають можливість поділитися своїм місцезнаходженням у відповідь.

Google Maps направить вас до місця розташування людини (фото: Lifehacker)

Якщо вам потрібно більше можливостей, вони є. Наприклад, функція обміну місцем розташування вбудована у Facebook Messenger (Android, iOS) і працює аналогічно WhatsApp: натисніть кнопку “+” зліва від текстового поля, потім відкрийте вкладку розташування, і ви зможете поділитися певною фіксованою точкою на карті або ділитися своїм місцезнаходженням безперервно протягом наступних 60 хвилин.

Ви також можете знайти спеціальні додатки для обміну місцем розташування, які незалежні від Apple і Google. Додаток Life360 (Android ,iOS) націлений на сім'ї, але він також працює для друзів: ви можете ділитися місцем розташування, налаштовувати повідомлення про прибуття та від'їзд і навіть попереджати контакти, коли у вас можуть виникнути проблеми.