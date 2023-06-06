Як приготувати супердобрива для рослин та овочів із залишків, які часто викидають

Горіхова та яєчна шкаралупи

Горіхова та яєчна шкаралупи будуть особливо корисні там, де грунт потребує аерації. Шкаралупа сприяє хорошому повітрообміну важкого глинистого грунту.

До того їх можна використовувати для удобрення кімнатних рослин.

Кориця

Корицю також можна використовувати не лише, як добриво. До цього ж ця спеція допоможе запобігти появі грибків на рослинах, особливо кімнатних.

Популярна спеція має природну протимікробну та антибактеріальну дію, тому допомагає захистити рослини від хвороб.

Кавова гуща

Квітучий сад і родючий город можна виростити на кавовій гущі. Вона багата азотом, тому є чудовим доповненням до грунту.

Кавову гущу особливо люблять кімнатні рослини, також такі овочі, як цибуля, салат і кукурудза.

Бананова шкірка

Шкірку банана можна використати не лише як натуральне добриво, а і як засіб боротьби з комахами та шкідниками.

Відомо, що з бананових шкірок виходить найкраще добриво для троянд. Приготувати його досить просто: шкірку банана можна просто покласти на землю поруч з рослинами, але краще подрібнити, тоді вона швидше розкладатиметься.

Також садівники рекомендують, щоб відлякати комах, банановими шкірками натирати листя рослин.