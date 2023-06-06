Как приготовить суперудобрения для растений и овощей из остатков, которые часто выбрасывают

Ореховая и яичная скорлупа

Ореховая и яичная скорлупа будут особенно полезны там, где почва нуждается в аэрации. Скорлупа способствует хорошему воздухообмену тяжелого глинистого грунта.

К тому же их можно использовать для удобрения комнатных растений.

Корица

Корицу также можно использовать не только как удобрение. К тому же эта специя поможет предотвратить появлению грибков на растениях, особенно комнатных.

Популярная специя обладает природным противомикробным и антибактериальным действием, поэтому помогает защитить растения от болезней.

Кофейная гуща

Цветущий сад и плодородный огород можно вырастить на кофейной гуще. Она богата азотом, поэтому является отличным дополнением к почве.

Кофейную гущу особенно любят комнатные растения, а также такие овощи, как лук, салат и кукуруза.

Банановая кожура

Кожу банана можно использовать не только как натуральное удобрение, но и как средство борьбы с насекомыми и вредителями.

Известно, что из банановых шкурок получается лучшее удобрение для роз. Приготовить его достаточно просто: кожуру банана можно просто положить на землю рядом с растениями, но лучше измельчить, тогда она будет быстрее разлагаться.

Также садоводы рекомендуют, чтобы отпугнуть насекомых, банановыми шкурками натирать листья растений.