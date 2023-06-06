RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как приготовить суперудобрения для растений и овощей из остатков, которые часто выбрасывают

Как приготовить удобрение (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Суперудобрения, с которым много разных растений будут пышно расти и цвести, приготовить проще, чем мы думаем. При очень часто необходимое сырье выбрасывают в помойку.

О том, как приготовить суперудобрение, рассказали эксперты Еxpress.co.uk.

Ореховая и яичная скорлупа

Ореховая и яичная скорлупа будут особенно полезны там, где почва нуждается в аэрации. Скорлупа способствует хорошему воздухообмену тяжелого глинистого грунта.

К тому же их можно использовать для удобрения комнатных растений.

Корица

Корицу также можно использовать не только как удобрение. К тому же эта специя поможет предотвратить появлению грибков на растениях, особенно комнатных.

Популярная специя обладает природным противомикробным и антибактериальным действием, поэтому помогает защитить растения от болезней.

Кофейная гуща

Цветущий сад и плодородный огород можно вырастить на кофейной гуще. Она богата азотом, поэтому является отличным дополнением к почве.

Кофейную гущу особенно любят комнатные растения, а также такие овощи, как лук, салат и кукуруза.

Банановая кожура

Кожу банана можно использовать не только как натуральное удобрение, но и как средство борьбы с насекомыми и вредителями.

Известно, что из банановых шкурок получается лучшее удобрение для роз. Приготовить его достаточно просто: кожуру банана можно просто положить на землю рядом с растениями, но лучше измельчить, тогда она будет быстрее разлагаться.

Также садоводы рекомендуют, чтобы отпугнуть насекомых, банановыми шкурками натирать листья растений.

Раньше мы писали о том, чем можно подкормить яблоню в июне, чтобы получить большой урожай.

Также читайте, чем подкормить чеснок, чтобы не желтел и головки росли величиной с кулак.

Читайте РБК-Украина в Google News
добривасад и огород