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Як приготувати смачний крем-сир вдома із трьох продуктів (відео)

Як приготувати вдома крем-сир (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Крем-сир - це м'який сирний продукт із вираженим вершковим смаком та ароматом. Злегка солонуватий, з ледь помітною сирною кислинкою, він є одним із найвідоміших і найпопулярніших сирів світу. Ви можете не купувати його в магазині, а приготувати вдома, заощадивши чималі гроші.

Як приготувати найніжніший крем-сир удома, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію кулінарного блогера Дарії Дорошкевич у Instagram.

Які продукти вам будуть потрібні

  • Сметана 30%
  • Йогурт грецький (можна взяти Яготинський)
  • 1 ст.ложка лимонного соку
  • 1/2 ч.ложки солі

Як готувати

Марлю обов’язково кладіть в 4 шари. Змішайте в каструлі, сметану, йогурт, лимонний сік та сіль. Потім на каструлю поставте сито і застеліть марлею. Викладіть на марлю сирну масу та загорніть. Потім поставте на цю конструкцію прес.

"Як гніт як використовую камінь, але можна поставити тарілочку, а зверху банку з водою. Марлю - в пральну машину, і використовую повторно", - сказала Дорошкевич.

Поставте на 12 годин в прохолодне місце, на балкон, наприклад. Потім приберіть прес та витягніть сир.

Зі сметани (300 г) та йогурту (300 г) виходить 350 г крем-сиру.

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