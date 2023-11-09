Как приготовить вкусный крем-сыр дома из трех продуктов (видео)

Крем-сыр - это мягкий сырный продукт с выраженным сливочным вкусом и ароматом. Слегка солоноватый, с едва заметной творожной кислинкой, он является одним из самых известных и популярных сыров мира. Вы можете не покупать его в магазине, а приготовить дома, сэкономив немалые деньги.
Как приготовить нежнейший крем-сыр дома, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию кулинарного блоггера Дарии Дорошкевич в Instagram.
Марлю обязательно кладите в 4 слоя. Смешайте в кастрюле, сметану, йогурт, лимонный сок и соль. Затем на кастрюлю поставьте сито и застелите марлей. Выложите на марлю творожную массу и заверните. Затем поставьте на данную конструкцию пресс.
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"Как пресс я использую камень, но можно поставить тарелочку, а сверху банку с водой. Марлю - в стиральную машину, и использую повторно", - сказала Дорошкевич.
Поставьте на 12 часов в холодное место, на балкон, к примеру. Затем уберите пресс и выньте сыр.
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Из сметаны (300 г) и йогурта (300 г) выходит 350 г крем-сыра.
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