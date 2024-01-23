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Як приготувати печиво на томатному соку з 5 інгредієнтів: рецепт бюджетного десерту

Як приготувати печиво на томатному соку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Смачне печиво можна дуже легко приготувати вдома. Секретним інгредієнтом нестандартного печива є томатний сік. Завдяки йому десерт здивує смаком і насиченим кольором.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Карпатські шкварки".

Що знадобиться

Якщо у вас є банка з домашнім томатним соком або магазинним, то можна приготувати смачне печиво. Воно точно здивує ваших рідних та готується воно дуже швидко.

Щоб приготувати печиво на томатному соку, підготуйте такі інгредієнти:

  • сік томатний - 100 мл
  • олія соняшникова рафінована - 100 мл
  • цукор - 100 г
  • сода харчова - 5 г
  • борошно - 300 г

Легкий спосіб приготування

Спочатку в миску налийте томатний сік, олію, насипте сіль, цукор і розмішайте.

Поступово вводьте просіяне борошно та перемішуйте спочатку ложкою, а потім вимішуйте руками до однорідного, пластичного стану.

Після цього розкачайте тісто на посипаній борошном поверхні товщиною 8 мм. Виріжте формочкою печиво та викладіть на деко, застелене пергаментом.

В кінці випікайте у розігрітій до 180°C духовці 15 хвилин. 

Рецепт приготування печива на томатному соку (скриншот)

 

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