Як приготувати печиво на томатному соку з 5 інгредієнтів: рецепт бюджетного десерту

Смачне печиво можна дуже легко приготувати вдома. Секретним інгредієнтом нестандартного печива є томатний сік. Завдяки йому десерт здивує смаком і насиченим кольором.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Карпатські шкварки".
Якщо у вас є банка з домашнім томатним соком або магазинним, то можна приготувати смачне печиво. Воно точно здивує ваших рідних та готується воно дуже швидко.
Щоб приготувати печиво на томатному соку, підготуйте такі інгредієнти:
Спочатку в миску налийте томатний сік, олію, насипте сіль, цукор і розмішайте.
Поступово вводьте просіяне борошно та перемішуйте спочатку ложкою, а потім вимішуйте руками до однорідного, пластичного стану.
Після цього розкачайте тісто на посипаній борошном поверхні товщиною 8 мм. Виріжте формочкою печиво та викладіть на деко, застелене пергаментом.
В кінці випікайте у розігрітій до 180°C духовці 15 хвилин.
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