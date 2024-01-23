Как приготовить печенье на томатном соке из 5 ингредиентов: рецепт бюджетного десерта

Вкусное печенье можно легко приготовить дома. Секретным ингредиентом нестандартного печенья является томатный сок. Благодаря ему десерт удивит вкусом и насыщенным цветом.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Карпатські шкварки".
Если у вас есть банка с домашним томатным или магазинным соком, то можно приготовить вкусное печенье. Оно точно удивит ваших родных и готовится оно очень быстро.
Чтобы приготовить печенье на томатном соке, подготовьте следующие ингредиенты:
Сначала в миску налейте томатный сок, растительное масло, насыпьте соль, сахар и размешайте.
Постепенно вводите просеянную муку и сначала перемешивайте ложкой, а затем вымешивайте руками до однородного, пластического состояния.
После этого раскатайте тесто на посыпанной мукой поверхности толщиной 8 мм. Вырежьте формочкой печенье и выложите на противень, застеленный пергаментом.
В конце выпекайте в разогретой до 180°C духовке 15 минут.
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