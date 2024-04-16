Як приготувати пухкі булочки на сковороді: найкращий рецепт за 5 хвилин без духовки

Що вам знадобиться:

Молоко - 235 мл (1 чашка)

Цукор - 1 ч. ложка

Сіль – 1,5 ч. ложки

Вода - 245 мл

Борошно - 600 г

Олія - 50 г

Сухі дріжджі - 10 г

Оливкова олія (або звичайна) – 4 ст. ложки

Часник - 1 зубчик

Будь-яка зелень

Як приготувати булочки на сковороді

У великій мисці змішайте молоко, воду, цукор, дріжджі та олію. Додайте сіль і починайте додавати борошно. Змішайте всі інгредієнти та замісіть однорідне тісто. Накрийте чистим рушником кухонним і залиште на 1 годину, щоб тісто піднялося.

Розділіть тісто на 16 частин. З кожної частини сформуйте кульки та дайте піднятися протягом 30 хвилин.

Злегка розкотіть кульки до стану коржів та обсмажте на розігрітій сковороді. Змішайте масло з часником і зеленню і змастіть цією сумішшю кожну булочку.

Смачні булочки на сковороді (скриншот)

Секрети з приготування булочок