Як приготувати пухкі булочки на сковороді: найкращий рецепт за 5 хвилин без духовки

Булочки популярні у всьому світі, і вони універсальні – їх можна використовувати замість хліба, подавати до різних страв, робити з них бутерброди або використовувати для перекушування. Існує простий рецепт із кількох інгредієнтів, і вам навіть не знадобиться духовка.
Як приготувати прості булочки на сковороді за 5 хвилин, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Cookist.
Молоко - 235 мл (1 чашка)
Цукор - 1 ч. ложка
Сіль – 1,5 ч. ложки
Вода - 245 мл
Борошно - 600 г
Олія - 50 г
Сухі дріжджі - 10 г
Оливкова олія (або звичайна) – 4 ст. ложки
Часник - 1 зубчик
Будь-яка зелень
У великій мисці змішайте молоко, воду, цукор, дріжджі та олію. Додайте сіль і починайте додавати борошно. Змішайте всі інгредієнти та замісіть однорідне тісто. Накрийте чистим рушником кухонним і залиште на 1 годину, щоб тісто піднялося.
Розділіть тісто на 16 частин. З кожної частини сформуйте кульки та дайте піднятися протягом 30 хвилин.
Злегка розкотіть кульки до стану коржів та обсмажте на розігрітій сковороді. Змішайте масло з часником і зеленню і змастіть цією сумішшю кожну булочку.
Смачні булочки на сковороді (скриншот)
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