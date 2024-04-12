Пікантний пиріг з рикотою та квасолею: фантастичне поєднання смаку!

Пиріг з рикотою та квасолею - дуже ситна страва. Вона точно сподобається тим, хто стежить за здоровим харчуванням, хоче схуднути та дотримується рослинної дієти.

Як приготувати пиріг з рикотою та квасолею, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посланням на рецепт " Страви" .

Що вам знадобиться:

Квасоля біла консервована - 300 г

Листкове тісто - 500 г

Рикота - 250 г

Сир грюєр - 150 г

Яйця курячі -2 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

М'ята - 50 г

Олія соняшникова - 20 мл

Сіль - до свого смаку

Як готувати пиріг з рикотою та квасолею

З квасолі злийте рідину та покладіть її у миску. Цибулю потрібно почистити, дрібно нарізати та обсмажити до м'якості хвилин 10. Олії багато не давайте, можна змастити сковорідку чи трошки збризнути.

Сир грюєр наріжте невеликими кубиками. Перекладіть рикоту в миску, додайте обсмажену цибулю та перемішайте. Також у миску покладіть квасолю та кубики сиру.

Наріжте листя м'яти та додайте його у суміш разом з цілим яйцем і білком (один жовток відкладіть). Змішайте все разом - поки не отримаєте густу та кремоподібну суміш.

Тісто наріжте двома колами за розміром форми для випічки, але з напуском. Викладіть перше коло у форму. Поколіть тісто зубцями виделки. Викладіть начинку. Накрийте другим колом тіста. Добре защипніть краї пальцями.

Злегка збийте виделкою жовток та змастіть поверхню тіста. Випікайте пиріг у розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 хвилин. Після цього дайте йому трохи охолонути.