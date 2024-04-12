Пікантний пиріг з рикотою та квасолею: фантастичне поєднання смаку!
Пиріг з рикотою та квасолею - дуже ситна страва. Вона точно сподобається тим, хто стежить за здоровим харчуванням, хоче схуднути та дотримується рослинної дієти.
Як приготувати пиріг з рикотою та квасолею, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посланням на рецепт "Страви".
Що вам знадобиться:
- Квасоля біла консервована - 300 г
- Листкове тісто - 500 г
- Рикота - 250 г
- Сир грюєр - 150 г
- Яйця курячі -2 шт.
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- М'ята - 50 г
- Олія соняшникова - 20 мл
- Сіль - до свого смаку
Як готувати пиріг з рикотою та квасолею
З квасолі злийте рідину та покладіть її у миску. Цибулю потрібно почистити, дрібно нарізати та обсмажити до м'якості хвилин 10. Олії багато не давайте, можна змастити сковорідку чи трошки збризнути.
Сир грюєр наріжте невеликими кубиками. Перекладіть рикоту в миску, додайте обсмажену цибулю та перемішайте. Також у миску покладіть квасолю та кубики сиру.
Наріжте листя м'яти та додайте його у суміш разом з цілим яйцем і білком (один жовток відкладіть). Змішайте все разом - поки не отримаєте густу та кремоподібну суміш.
Тісто наріжте двома колами за розміром форми для випічки, але з напуском. Викладіть перше коло у форму. Поколіть тісто зубцями виделки. Викладіть начинку. Накрийте другим колом тіста. Добре защипніть краї пальцями.
Злегка збийте виделкою жовток та змастіть поверхню тіста. Випікайте пиріг у розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 хвилин. Після цього дайте йому трохи охолонути.
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