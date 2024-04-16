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Как приготовить пышные булочки на сковороде: лучший рецепт за 5 минут без духовки

Как приготовить быстрые булочки на сковороде (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Булочки популярны во всем мире, и они универсальны - их можно использовать вместо хлеба, подавать к разным блюдам, делать из них бутерброды или использовать для перекуса. Существует простой рецепт из нескольких ингредиентов, и вам даже не понадобится духовка.

Как приготовить самые простые булочки на сковороде за 5 минут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Cookist.

Что вам понадобится:

Молоко - 235 мл (1 чашка)

Сахар - 1 ч. ложка

Соль - 1,5 ч. ложки

Вода -  245 мл

Мука - 600 г

Масло - 50 г

Сухие дрожжи - 10 г

Оливковое масло (или обычное) - 4 ст. ложки

Чеснок - 1 зубчик

Любая зелень

Как приготовить булочки на сковороде

В большой миске смешайте молоко, воду, сахар, дрожжи и растительное масло. Добавьте соль и начинайте добавлять муку. Смешайте все ингредиенты и замесите однородное тесто. Накройте чистым кухонным полотенцем и оставьте на 1 час, чтобы тесто поднялось.

Разделите тесто на 16 частей. Из каждой части сформируйте шарики и дайте подняться в течение 30 минут.

Слегка раскатайте шарики до состояния лепешек и обжарьте на разогретой сковороде. Смешайте масло с чесноком и зеленью и смажьте этой смесью каждую булочку.

Вкусные булочки на сковороде (скриншот)

Секреты по приготовлению булочек

  • Для придания текстуры и вкуса посыпьте булочки крупной морской солью после того, как смажете их маслом.
  • Используйте для выпечки хлебную муку с высоким содержанием белка, чтобы получить лучшую текстуру и вкус.
  • Для жарки возьмите сковороду с толстым дном. Это поможет булочкам лучше пропечься внутри.
  • Толщина булочек определяет текстуру. Более тонкие булочки будут более хрустящими, а более толстые - воздушными.
  • Храните булочки в герметичном контейнере (при комнатной температуре) до 2 дней.
  • Такие булочки можно даже заморозить - в пакетах с застежками или герметичном контейнере и хранить до 2 месяцев. Дайте им потом немного оттаять и разогрейте в микроволновой печи. Смажьте маслом и зеленью перед подачей.
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РецептыПриготовлениеВыпечка