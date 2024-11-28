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Як приготувати найкорисніший у світі бутерброд: секрети вибору хліба, м'яса і зелені

Лікар назвав секрети найкориснішого бутерброда (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Як приготувати найкорисніший бутерброд у світі і які інгредієнти повинен містити ідеальний для перекусу сендвіч?

Відповіді на ці питання дає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-журнал Harvard Health Publishing.

Перевага приготування бутербродів вдома полягає в тому, що ви повністю контролюєте, що до них входить. Лікар-терапевт, доктор медичних наук Говард ЛеВайн дає 5 простих порад, які допоможуть скласти збалансований і найкорисніший сендвіч, який не нашкодить вашому здоров’ю.

Правила приготування найкориснішого бутерброда

Корисна основа

можна підсушити в духовці або тостері 

А ось компонент, який зовсім не варто додавати до бутерброда - це магазинні соуси чи майонез. Вони дуже шкідливі для здоров'я.

Не жирні білки

Все залежить від вашого смаку. Бутерброд повинен містити багато овочів, це і смачно, й ситно, і довго не захочеться їсти.

Смачне завершення

якщо правильно підібрати інгредієнти, то їжа не тільки забезпечить тривале насичення, а й стане джерелом цінних вітамінів, мінералів і харчових волокон.

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