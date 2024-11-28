Як приготувати найкорисніший у світі бутерброд: секрети вибору хліба, м'яса і зелені

Перевага приготування бутербродів вдома полягає в тому, що ви повністю контролюєте, що до них входить. Лікар-терапевт, доктор медичних наук Говард ЛеВайн дає 5 простих порад, які допоможуть скласти збалансований і найкорисніший сендвіч, який не нашкодить вашому здоров’ю.

Правила приготування найкориснішого бутерброда

Корисна основа

можна підсушити в духовці або тостері

А ось компонент, який зовсім не варто додавати до бутерброда - це магазинні соуси чи майонез. Вони дуже шкідливі для здоров'я.

Не жирні білки

Все залежить від вашого смаку. Бутерброд повинен містити багато овочів, це і смачно, й ситно, і довго не захочеться їсти.

Смачне завершення

якщо правильно підібрати інгредієнти, то їжа не тільки забезпечить тривале насичення, а й стане джерелом цінних вітамінів, мінералів і харчових волокон.