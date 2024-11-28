Як приготувати найкорисніший у світі бутерброд: секрети вибору хліба, м'яса і зелені

Як приготувати найкорисніший бутерброд у світі і які інгредієнти повинен містити ідеальний для перекусу сендвіч?
Відповіді на ці питання дає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-журнал Harvard Health Publishing.
Перевага приготування бутербродів вдома полягає в тому, що ви повністю контролюєте, що до них входить. Лікар-терапевт, доктор медичних наук Говард ЛеВайн дає 5 простих порад, які допоможуть скласти збалансований і найкорисніший сендвіч, який не нашкодить вашому здоров’ю.
Корисна основа
можна підсушити в духовці або тостері
А ось компонент, який зовсім не варто додавати до бутерброда - це магазинні соуси чи майонез. Вони дуже шкідливі для здоров'я.
Не жирні білки
Все залежить від вашого смаку. Бутерброд повинен містити багато овочів, це і смачно, й ситно, і довго не захочеться їсти.
Смачне завершення
якщо правильно підібрати інгредієнти, то їжа не тільки забезпечить тривале насичення, а й стане джерелом цінних вітамінів, мінералів і харчових волокон.
Раніше ми повідомляли, що потрібно робити під час кожного прийому їжі, щоб захистити організм від мікробів.
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