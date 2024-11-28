Как приготовить самый полезный в мире бутерброд: секреты выбора хлеба, мяса и зелени

Преимущество приготовления бутербродов на дому заключается в том, что вы полностью контролируете, что в них входит. Врач-терапевт, доктор медицинских наук Говард ЛеВайн дает 5 простых советов, которые помогут составить сбалансированный и полезный сэндвич, который не навредит вашему здоровью.

Правила приготовления самого полезного бутерброда

Полезная основа

можно подсушить в духовке или тостере.

А вот компонент, который совсем не стоит добавлять в бутерброд - это магазинные соусы или майонез. Они очень вредны для здоровья.

Не жирные белки

Все зависит от вашего вкуса. Бутерброд должен содержать много овощей, это и вкусно, и сытно, и долго не захочется есть.

Вкусное завершение

если правильно подобрать ингредиенты, то еда не только обеспечит продолжительное насыщение, но и станет источником ценных витаминов, минералов и пищевых волокон.