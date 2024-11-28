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Как приготовить самый полезный в мире бутерброд: секреты выбора хлеба, мяса и зелени

Врач назвал секреты самого полезного бутерброда (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Как приготовить самый полезный бутерброд в мире и какие ингредиенты должен содержать идеальный для перекуса сэндвич?

Ответы на эти вопросы дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-журнал Harvard Health Publishing.

Преимущество приготовления бутербродов на дому заключается в том, что вы полностью контролируете, что в них входит. Врач-терапевт, доктор медицинских наук Говард ЛеВайн дает 5 простых советов, которые помогут составить сбалансированный и полезный сэндвич, который не навредит вашему здоровью.

Правила приготовления самого полезного бутерброда

Полезная основа

можно подсушить в духовке или тостере.

А вот компонент, который совсем не стоит добавлять в бутерброд - это магазинные соусы или майонез. Они очень вредны для здоровья.

Не жирные белки

Все зависит от вашего вкуса. Бутерброд должен содержать много овощей, это и вкусно, и сытно, и долго не захочется есть.

Вкусное завершение

если правильно подобрать ингредиенты, то еда не только обеспечит продолжительное насыщение, но и станет источником ценных витаминов, минералов и пищевых волокон.

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