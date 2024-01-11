Как приготовить макароны с куриными сердечками: рецепт вкусного и бюджетного ужина

Что приготовить на ужин недорого - вечно актуальный вопрос для всех, кто готовит себе сам. Если фантазия исчерпалась, то можно приготовить куриные сердечки с овощами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу кулинарной блогерши Ирины Димитровой.

Что понадобится

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

сердце куриное - 400 г

лук - 1 шт.

морковь - 1 шт.

паста томатно - 40 г

макароны - 250 г

соль, перец и зелень - по своему вкусу

Способ приготовления

Сначала морковь и лук нужно нарезать.

Сердечки хорошо промойте, отрезать лишнее. Снова хорошо промойте, дайте воде стечь и порежьте их.

Переложите на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом и обжарьте со всех сторон. Добавьте лук и жарьте до прозрачности. Затем добавьте морковь и обжарьте все вместе до мягкости моркови.

Добавьте томатную пасту и тушите 3 минуты. Залейте все водой и готовьте под крышкой до готовности (30-40 минут).

В конце всыпьте сухие макароны и залейте водой. Добавить соль, перец и тушите под крышкой до готовности макарон.

Рецепт приготовления макарон с куриными сердечками (скриншот)