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Как приготовить макароны с куриными сердечками: рецепт вкусного и бюджетного ужина

Четверг 11 января 2024 18:39
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Как приготовить макароны с куриными сердечками: рецепт вкусного и бюджетного ужина Как приготовить макароны с куриными сердечками (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Что приготовить на ужин недорого - вечно актуальный вопрос для всех, кто готовит себе сам. Если фантазия исчерпалась, то можно приготовить куриные сердечки с овощами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу кулинарной блогерши Ирины Димитровой.

Что понадобится

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

  • сердце куриное - 400 г
  • лук - 1 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • паста томатно - 40 г
  • макароны - 250 г
  • соль, перец и зелень - по своему вкусу

Способ приготовления

Сначала морковь и лук нужно нарезать.

Сердечки хорошо промойте, отрезать лишнее. Снова хорошо промойте, дайте воде стечь и порежьте их.

Переложите на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом и обжарьте со всех сторон. Добавьте лук и жарьте до прозрачности. Затем добавьте морковь и обжарьте все вместе до мягкости моркови.

Добавьте томатную пасту и тушите 3 минуты. Залейте все водой и готовьте под крышкой до готовности (30-40 минут).

В конце всыпьте сухие макароны и залейте водой. Добавить соль, перец и тушите под крышкой до готовности макарон.

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